Nuevo ciclo en Delfín SC: Juan Manuel Zubeldía llega para recomponer el proyecto deportivo

Delfín SC anunció que el argentino Juan Manuel Zubeldía, de 46 años, asumirá como nuevo director técnico del club manabita tras la salida de Patricio Urrutia, ocurrida luego de la goleada 8-0 ante Aucas, con el propósito de fortalecer el desempeño del equipo en la recta final de la temporada.

Delfín SC nombra a Juan Manuel Zubeldía como su nuevo entrenador hasta 2026

El Delfín Sporting Club confirmó la incorporación de Juan Manuel Zubeldía como nuevo estratega del equipo profesional. El entrenador argentino llegó a Manta para cerrar su vínculo contractual, que tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, según fuentes del club y reportes de prensa deportiva local. Su arribo marca el inicio de un nuevo proceso técnico encaminado a recuperar la estabilidad futbolística del plantel.

Zubeldía reemplaza a Patricio Urrutia, quien dejó el cargo tras la derrota por 8-0 ante Aucas en Chillogallo, uno de los resultados más adversos en la campaña del cuadro cetáceo. La dirigencia aceleró la búsqueda de un nuevo técnico con experiencia en el fútbol ecuatoriano, priorizando un perfil capaz de reorganizar el funcionamiento colectivo en un momento crítico de la competencia. El anuncio fue difundido inicialmente por el periodista deportivo Ligner Mendoza, quien confirmó la llegada del cuerpo técnico auxiliar, prevista para los próximos días. El club espera que la transición sea inmediata y permita planificar el cierre de la temporada con una estructura renovada.

Zubeldía llega tras su reciente ciclo en Leones del Norte

Antes de sumarse al Delfín SC, Zubeldía dirigió 36 partidos en Leones del Norte, equipo de la Serie B ecuatoriana. Durante su ciclo obtuvo 11 victorias, 13 empates y 12 derrotas, números que acompañaron el ascenso del club a la primera división, pese a su salida anticipada.

El entrenador también registró una sanción de once fechas impuesta por la LigaPro, debido a un episodio en el que abandonó el área técnica y mantuvo un comportamiento inapropiado durante un encuentro oficial. Aunque este antecedente generó debate, la directiva del Delfín destaca su conocimiento del contexto ecuatoriano y su enfoque de trabajo con planteles en desarrollo. A sus 46 años, Zubeldía asume uno de los retos más exigentes de su carrera reciente, con un equipo que busca recomponerse tras una de las semanas más complejas de su calendario competitivo.

Cinco partidos decisivos para el cierre del hexagonal

El Delfín SC aún tiene cinco partidos por disputar en el segundo hexagonal de la LigaPro. Según el calendario oficial, sus próximos rivales serán:

Visitante: Macará, Deportivo Cuenca y El Nacional

Local: Emelec y Aucas

Estos encuentros serán determinantes para definir las aspiraciones del club en el torneo y medir el impacto inmediato del nuevo cuerpo técnico. La planificación del plantel para estos compromisos iniciará de inmediato bajo el mando de Zubeldía.

La institución espera que el nuevo proyecto deportivo fortalezca el rendimiento colectivo y devuelva la competitividad característica del equipo en temporadas anteriores. La directiva también considera que la presencia del entrenador argentino podrá impulsar un proceso de reconstrucción con miras al mediano plazo.

El adiós de Urrutia tras una goleada histórica

El ciclo de Patricio Urrutia en Delfín SC llegó a su fin luego de la dura derrota 8-0 ante Aucas. Urrutia, que había asumido el cargo el 25 de abril de 2025, comunicó su decisión de renunciar horas después del partido en el estadio Gonzalo Pozo Ripalda.

En diálogo con Mach Deportes, el exjugador de Liga de Quito explicó: “Era muy difícil continuar así. Cuando se fue Graziani y tuve que regresar, tocó salvar el barco. Después de lo que pasó el lunes, algo tenía que pasar”. Durante su gestión, Urrutia dirigió 27 partidos oficiales, con un balance de 6 triunfos, 11 empates y 10 derrotas, además de un encuentro por Copa Ecuador.