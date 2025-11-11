John Kwamevi Cudjoe es el nuevo obispo auxiliar de Guayaquil designado por el papa León XIV

La Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE) confirmó este martes 11 de noviembre que el papa León XIV designó al reverendo padre John Kwamevi Cudjoe como nuevo obispo auxiliar de Guayaquil. La noticia generó alegría en la comunidad católica ecuatoriana.

Cudjoe pertenece a la Congregación de los Misioneros del Verbo Divino (SVD) y actualmente se desempeñaba como párroco en “María, Madre de la Iglesia”, en Huaquillas, provincia de El Oro. La Arquidiócesis de Guayaquil celebró públicamente este nombramiento.

Iglesia guayaquileña celebra el nombramiento episcopal

En un comunicado oficial, la Arquidiócesis expresó: “La Arquidiócesis de Guayaquil agradece a Dios por el nombramiento de Monseñor John Kwamevi Cudjoe, SVD., designado por el Papa León XIV como Obispo Auxiliar de Guayaquil. Le damos una cordial bienvenida y elevamos nuestras oraciones por su ministerio episcopal al servicio del Pueblo de Dios”.

El nuevo obispo auxiliar de Guayaquil designado por el papa León XIV fortalecerá la labor pastoral de la Arquidiócesis en una etapa de crecimiento espiritual y misionero en la ciudad.

Nuevo obispo auxiliar de Guayaquil: trayectoria y formación de John Kwamevi Cudjoe

Nacido el 27 de diciembre de 1975 en Jamestown, Accra (Ghana), John Kwamevi Cudjoe cursó sus estudios primarios y secundarios en la St. Thomas Acquinas Secondary School. Posteriormente estudió Filosofía y Teología en el Seminario Mayor San Víctor, en Tamale, Ghana.

“Emitió la profesión religiosa perpetua el 8 de septiembre de 2004. Recibió la Ordenación Sacerdotal el 30 de julio del 2005 en Terna, Ghana”, detalló la CEE sobre su formación.

Ese mismo año, Cudjoe llegó a Ecuador para servir en la parroquia Verbo Divino, en el Guasmo Sur de Guayaquil. Desempeñó funciones como vicario parroquial y coordinador de nuevos misioneros hasta 2008.

Entre 2008 y 2013 lideró la iglesia La Encarnación y la iglesia San Vicente Ferrer. Desde 2013 hasta 2024 fue párroco de San Arnoldo Jannsen y encargado de La Transfiguración, en Monte Sinaí, Guayaquil.

Amplia labor pastoral y académica en Ecuador

Su servicio también abarcó roles académicos y de liderazgo. Entre 2006 y 2011 se desempeñó como capellán del Centro de Estudios Espíritu Santo. Además, impartió clases de Teología Fundamental, Misionología y Mariología en el Seminario Mayor Francisco Xavier de Garaycoa.

Entre 2011 y 2016 fue Superior Vice-Provincial de los Misioneros del Verbo Divino y Miembro del Equipo de Formación Permanente y de Estudios. Luego, entre 2017 y 2023, ejerció como Superior Provincial de la Congregación en Ecuador durante dos mandatos consecutivos.

Una vida dedicada a la formación y acompañamiento espiritual

Cudjoe también fue capellán de colegios como Matilde Amador y Reina del Quinche, de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. En 2021 asumió la capellanía del Centro de Tratamiento Especializado en Alcohol y Drogas Juan Pablo II, donde desarrolló programas de apoyo psicológico y espiritual.

Su sólida formación académica incluye una Maestría-Doctorado en Psicología y Consejería por la Universidad Internacional del Atlántico (A.L.U.) en Honolulu, Estados Unidos. Su experiencia combina la dimensión pastoral, educativa y humana del sacerdocio moderno.

Iglesia de Guayaquil da la bienvenida a su nuevo obispo auxiliar

La Arquidiócesis de Guayaquil destacó el testimonio de vida del nuevo obispo auxiliar como ejemplo de entrega, misión y fe. “Monseñor Cudjoe representa el espíritu de servicio y humildad que el Papa León XIV impulsa en la Iglesia universal”, manifestaron voceros eclesiásticos.

Con esta designación, la Iglesia Católica en Ecuador refuerza su estructura pastoral. El nuevo obispo auxiliar de Guayaquil continuará acompañando a las comunidades más necesitadas con cercanía, oración y compromiso social.