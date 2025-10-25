Nuevos elementos impulsan pedido de prisión preventiva contra Xavier Jordán y José Serrano por el caso Magnicidio FV

La jueza penal de Pichincha, Luz María Ortiz, dictó prisión preventiva contra el exministro del Interior José Serrano y el empresario Xavier Jordán, procesados como presuntos autores intelectuales del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. La decisión, tomada el 23 de octubre en una audiencia de revisión de medidas cautelares en el Complejo Judicial Norte de Quito, responde a riesgos procesales evidenciados por testimonios de compañeros de celda de Daniel Salcedo, otro investigado en el caso.

La fiscal Ana Hidalgo, de la Unidad Investigativa Selecta Especializada contra el Lavado de Activos, solicitó reemplazar la medida de presentación periódica semanal en el Consulado de Miami, impuesta el 3 de septiembre, por prisión preventiva. Hidalgo presentó testimonios, una pericia informática y chats de la aplicación Threema que demuestran la influencia de Serrano en filas policiales, su capacidad para intimidar a procesados y la obstrucción al proceso por parte de Xavier Jordán.

Nuevas evidencias refuerzan investigación

La jueza Ortiz acogió el pedido, considerando el riesgo de fuga y obstrucción, y emitió una notificación roja de Interpol para localizar a José Serrano y Xavier Jordán, residentes en Estados Unidos. El magnicidio de Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023 en Quito, conmocionó al país a 11 días de las elecciones extraordinarias. El candidato, conocido por denunciar corrupción, fue acribillado con 16 disparos durante un mitin en el Parque de la Unidad Nacional y falleció en un hospital cercano.

Cinco personas, incluyendo Carlos Angulo, alias «El Invisible», cabecilla de Los Lobos, han sido condenadas como autores materiales con penas de hasta 34 años. La Fiscalía sostiene que Serrano, Jordán, el exasambleísta Ronny Aleaga (prófugo en Venezuela) y Salcedo, condenado por corrupción, conformaron una estructura para eliminar a Villavicencio por sus investigaciones contra redes de poder político y delictivo.

#ATENCIÓN | #CasoMagnicidioFV: #FiscalíaEc presenta nuevos elementos de convicción y Jueza modifica las medidas cautelares para José S. y Xavier J. Ambos deberán cumplir prisión preventiva. Detalles⬇️https://t.co/usLBSnzYOb pic.twitter.com/Nv2SBMOCQb — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) October 23, 2025

Testimonios desde la Cárcel 4 implican a Daniel Salcedo

Testimonios clave provienen de excompañeros de Salcedo en la Cárcel 4 de Quito. Luis Ramiro F. Y., sentenciado a 17 años por narcotráfico, relató que su celda, a cuatro metros de la de Salcedo, le permitió escuchar comunicaciones diarias. En 2022, al invitarlo a jugar vóley, Salcedo dijo: «Ahorita no puedo, estoy conversando con el ‘enano Serrano'». Luis F. identificó interlocutores como Leandro Norero (narcotraficante asesinado), Aleaga y “José” o “Pepe”, apodado “el enano Serrano”.

En una llamada, Norero preguntó: “¿Cómo va el caso de FV?”, a lo que Salcedo respondió: “La gente está trabajando”, refiriéndose a seguimientos. Fernando Vinicio R. L., expolicía sentenciado por narcotráfico, confirmó videollamadas de Salcedo con Aleaga, Serrano y Norero para “pedir favores” y visitas presenciales de Aleaga en la cárcel.

Reuniones y amenazas en el caso

Darío Javier V. V., expolicía condenado a 34 años por asesinato, reveló que Salcedo sostenía dos o tres comunicaciones diarias sobre seguimientos a Villavicencio. Con reuniones en el patio de la Cárcel 4 o en la celda de Jorge Glas, exvicepresidente. Manuel Mesías N. P., otro expolicía que compartió litera con Salcedo, describió contactos con figuras públicas. Incluyendo a Norero y Serrano, cuya pantalla mostró para probar “negocios”.

El testimonio anticipado de Salcedo detalla que Norero ordenó el seguimiento a Villavicencio a pedido de Jordán, con Serrano coordinando control policial. Ronal H., alias “Jonathan”, expolicía, afirmó que Serrano le encargó vigilancias ilegales, incluyendo a Villavicencio, con informes enviados por Threema. Este testigo denunció agresiones el 3 de julio de 2025 en el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Donde le cortaron el cabello con una gillette, y amenazas de muerte el 23 de agosto atribuidas a “Pepe Serrano” vía Los Lobos.

Financiamiento y manipulación policial

Marcelo Nicolás L. S., en versión del 25 de septiembre de 2025, señaló a Jordán como financista, junto a Serrano, Aleaga, Salcedo, Glas y Rafael Correa, de un millón de dólares para contratar a Los Lobos y la disidencia del Frente Oliver Sinisterra. Serrano habría manipulado inteligencia policial para negar a Villavicencio un vehículo blindado, facilitando el atentado. Una pericia informática y chats de Threema sustentan estas comunicaciones. La próxima audiencia está fijada para el 31 de octubre.

Paralelamente, Serrano enfrenta en Miami una audiencia migratoria. Detenido desde el 7 de agosto por caducidad de su visa, compareció el 23 de octubre ante la jueza Romy Lerner, quien verificó su identidad y el motivo de deportación. La audiencia clave, el 19 de noviembre, definirá si obtiene asilo o enfrenta deportación, lo que implicaría captura inmediata en Ecuador.

Debate sobre extradición

José Suing, presidente de la Corte Nacional de Justicia, indicó a diario Primicias que la extradición requiere un llamado a juicio. Pero juristas como Pablo Encalada y Paulina Araujo consideran que la prisión preventiva basta para iniciarla. La familia de Villavicencio, representada por Edwin Romero, celebra la medida como un avance hacia la justicia. En un contexto de amenazas digitales y presiones políticas. El caso, en instrucción fiscal desde septiembre de 2025, mantiene a Serrano y Jordán como los cuartos procesados, junto a Aleaga y Salcedo (24).