Nuevos radares en Quito buscan frenar el exceso de velocidad sin multas

Seis radares educativos fueron instalados en la Simón Bolívar y la Ruta Viva para prevenir siniestros, concientizar a conductores y reducir el exceso de velocidad.

El lunes 12 de enero de 2026, el Municipio de Quito instaló seis radares educativos en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, con el objetivo de prevenir siniestros de tránsito, reducir el exceso de velocidad y fortalecer la seguridad vial en zonas críticas.

Radares en puntos de alta siniestralidad

Los dispositivos fueron ubicados en sectores previamente identificados mediante un estudio técnico de siniestralidad, que analizó incidentes recurrentes asociados al exceso de velocidad en ambas vías.

En la avenida Simón Bolívar, los radares se instalaron en el sentido sur–norte, a la altura de El Troje, San Martín (estación EMGIRS), Puengasí y Sarahurco (sector MasGas).

En la Ruta Viva, los puntos definidos corresponden al sentido norte–sur, en el sector Yanazarapata, y al sentido este–oeste, a 170 metros del puente vehicular, en el sector La Morita.

Enfoque preventivo y no sancionador

El Municipio aclaró que los radares educativos no tienen carácter sancionador. Su función principal es mostrar en tiempo real la velocidad a la que circulan los vehículos y generar conciencia en los conductores.

Estos dispositivos también registran información estadística, como carga vehicular, hora y fecha, lo que permitirá fortalecer el análisis técnico para futuras acciones de movilidad y seguridad vial.

Las pantallas pueden marcar valores de 0 a 199 kilómetros por hora, funcionan con energía solar y cuentan con señalética visible, que identifica claramente los puntos de control.

Operación a cargo de la AMT y agentes civiles

La operatividad y el mantenimiento de los radares educativos estarán a cargo de los Agentes Civiles de Tránsito (ACT). Además del personal técnico de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT).

Ambos equipos recibirán capacitaciones específicas para ejecutar controles preventivos y desarrollar acciones de concientización dirigidas a los conductores que excedan los límites permitidos.

Según el Municipio, estas intervenciones buscan generar un cambio de comportamiento vial, más que imponer sanciones económicas.

Contexto: controles y siniestros en Quito

La instalación de los radares se enmarca en las acciones anunciadas por el alcalde Pabel Muñoz para disminuir los siniestros.

En este contexto, la ciudad registró 379 operativos de control de tránsito durante los primeros 11 días del año.

Las autoridades insisten en que reducir la velocidad es clave para evitar accidentes graves. Especialmente en vías de alta circulación como la Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Seguridad vial como política municipal

El Municipio de Quito reiteró que continuará implementando medidas educativas y técnicas para fortalecer la seguridad vial, priorizando los sectores con mayor riesgo.

La información recopilada por los radares educativos permitirá evaluar comportamientos de conducción, optimizar controles y definir futuras intervenciones urbanas.