Objetos perdidos en el Metro de Quito: así funciona el proceso de devolución

El Metro de Quito mantiene un protocolo para registrar, custodiar y devolver objetos olvidados por los usuarios, con puntos de atención y requisitos claros.

El Metro de Quito, a través de un protocolo de objetos perdidos, permite a los usuarios recuperar pertenencias olvidadas en estaciones y trenes, desde el inicio de operaciones, en Quito, con el fin de garantizar custodia, orden y devolución segura.

Además cuenta con un procedimiento establecido para resguardar y devolver los objetos olvidados por los pasajeros durante sus desplazamientos diarios. El protocolo aplica tanto en estaciones como en trenes.

Cada objeto hallado pasa por un registro en el sistema, además de un proceso de embalaje y etiquetado. Estas acciones aseguran la identificación adecuada y el control durante su almacenamiento.

Para retirar una pertenencia, el usuario debe presentar una prueba que acredite la propiedad. Luego de la verificación, ambas partes suscriben un acta de entrega-recepción, que deja constancia formal del proceso.

Registro, custodia y clasificación de objetos

El protocolo establece criterios específicos según el tipo de artículo encontrado. Los objetos perecibles y medicinas se dan de baja, por razones de seguridad y conservación.

Entre los artículos más comunes figuran paraguas, monederos, gafas, llaveros, prendas de vestir, dinero en efectivo y cédulas de identidad. Estos elementos representan la mayor parte de los registros.

También se han reportado hallazgos poco habituales. Entre ellos constan una cadena de bicicleta, un colchón inflable, un cheque de alto valor, una plancha de cabello, una patineta, una llave de automóvil y una ecografía de embarazo.

Puntos de Atención al Cliente y horarios

Las personas que hayan extraviado pertenencias pueden acudir a los Puntos de Atención al Cliente del Metro. Estos se ubican en las estaciones Labrador, San Francisco y Quitumbe.

La atención se brinda de lunes a viernes, de 09h00 a 18h00, y los fines de semana y feriados, de 10h00 a 16h00. En estos espacios se receptan solicitudes y se verifica la información del objeto.

El Metro recomienda acudir con datos precisos sobre la pérdida, como fecha, estación y características del artículo. Esta información facilita la búsqueda y acelera el proceso de devolución.

Cifras y percepción ciudadana

Desde el inicio de operaciones, el sistema ha registrado 5.401 objetos encontrados. De ese total, 2.812 ya fueron gestionados, mientras que 2.589 permanecen en bodega, según datos oficiales.

Este procedimiento forma parte de la Cultura Metro, una iniciativa que promueve la empatía, el respeto y la corresponsabilidad entre los usuarios del transporte municipal.

De acuerdo con la Encuesta de Percepción Ciudadana y el Informe de Calidad de Vida de la iniciativa Quito ¿Cómo Vamos?, el Metro de Quito alcanza una percepción favorable del 92%, lo que lo posiciona entre los servicios municipales mejor evaluados.