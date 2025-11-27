COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Salud

Observatorio Nacional alerta crisis en salud pública por falta de medicamentos y recortes presupuestarios

Según la entidad en hospitales y centros de salud de todo el país se reporta la ausencia de medicamentos esenciales como analgésicos opioides, sedantes, inmunosupresores y fármacos de alto costo
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Pacientes han documentado casos en los que personas con cáncer han suspendido hasta tres ciclos consecutivos de quimioterapia por falta de fármacos
Pacientes han documentado casos en los que personas con cáncer han suspendido hasta tres ciclos consecutivos de quimioterapia por falta de fármacos

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

El Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas advirtió mediante un comunicado el deterioro acelerado del sistema público de salud en Ecuador, provocado por un desabastecimiento crítico de medicamentos, reducción sostenida del presupuesto y serias fallas en la gestión sanitaria. La crisis golpea especialmente a pacientes con cáncer, enfermedades catastróficas, patologías crónicas y población pediátrica, quienes enfrentan interrupciones constantes en sus tratamientos y deben cubrir con recursos propios los fármacos que el Estado no provee.

Falta de insumos en la red pública

Según la entidad en hospitales y centros de salud de todo el país se reporta la ausencia de medicamentos esenciales como analgésicos opioides, sedantes, inmunosupresores y fármacos de alto costo. Además, equipos médicos permanecen inoperativos por falta de mantenimiento o repuestos, mientras el personal especializado es insuficiente en varias unidades oncológicas y de cuidados intensivos. El Observatorio señaló que miles de ecuatorianos dependen exclusivamente de estos servicios gratuitos, por lo que la escasez representa una amenaza directa a su supervivencia.

Judicialización en aumento

Ante la imposibilidad de obtener atención oportuna, las familias recurren cada vez más a la vía judicial. A nivel nacional se registran al menos 48 acciones de protección relacionadas con el suministro de medicamentos y tratamientos. Solo en las provincias de Azuay y Cañar se presentaron siete demandas, todas resueltas a favor de los pacientes.

Según el observatorio aunque el 100 % de las acciones fue ganado por los usuarios, el seguimiento muestra que únicamente el 85,71 % de las órdenes judiciales ha tenido cumplimiento total o parcial. El restante 14,29 % permanece sin ejecutarse, lo que demuestra la incapacidad estructural del Ministerio de Salud Pública para garantizar los medicamentos incluso cuando existe mandato judicial obligatorio, según cita el comunicado. 

Antecedentes de la crisis

El desabastecimiento en la red pública se agudizó desde 2023 y alcanzó niveles críticos durante 2024 y 2025. Informes coinciden en que los recortes presupuestarios al sector salud, combinados con retrasos en los procesos de contratación pública y problemas en la cadena de distribución, son las causas principales del colapso actual.

Organizaciones de pacientes han documentado casos en los que personas con cáncer han suspendido hasta tres ciclos consecutivos de quimioterapia por falta de fármacos.

Consecuencias económicas y humanas

Los gastos de bolsillo se han disparado: familias venden bienes, solicitan préstamos o inician campañas solidarias para comprar medicamentos que pueden superar los 2.000 dólares mensuales. En el caso de niños con enfermedades catastróficas, la interrupción de tratamientos compromete su desarrollo y aumenta el riesgo de complicaciones irreversibles.

El Observatorio Nacional de Enfermedades Catastróficas exigió al Gobierno la declaración de emergencia sanitaria, la asignación inmediata de recursos extraordinarios y la reestructuración urgente de los procesos de compra y distribución de medicamentos para evitar más muertes prevenibles en el sistema público de salud.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

POCO F8 Ultra: La nueva ‘bestia’ con batería de 6.500 mAh y Snapdragon 8 Elite

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

Armada del Ecuador abre reclutamiento de Oficiales y Tripulantes Especialistas 2026 desde el 15 de diciembre

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Observatorio Nacional alerta crisis en salud pública por falta de medicamentos y recortes presupuestarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

POCO F8 Ultra: La nueva ‘bestia’ con batería de 6.500 mAh y Snapdragon 8 Elite

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

Armada del Ecuador abre reclutamiento de Oficiales y Tripulantes Especialistas 2026 desde el 15 de diciembre

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Observatorio Nacional alerta crisis en salud pública por falta de medicamentos y recortes presupuestarios

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

POCO F8 Ultra: La nueva ‘bestia’ con batería de 6.500 mAh y Snapdragon 8 Elite

Estados Unidos revisará permisos de residencia permanente tras ataque contra dos miembros de la Guardia Nacional

Armada del Ecuador abre reclutamiento de Oficiales y Tripulantes Especialistas 2026 desde el 15 de diciembre

La AFA anuncia sanciones para Estudiantes de La Plata por el pasillo de espaldas

Corte Constitucional ordena reintegro inmediato de Mónica Palacios a la Asamblea Nacional

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO