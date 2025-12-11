La tenista Océane Dodin rompe tabúes en el deporte blanco con patrocinio de OnlyFans

Océane Dodin, tenista profesional francesa de 29 años, se ha convertido en la primera jugadora en activo en someterse a un aumento de senos. También firmará un contrato de patrocinio oficial con OnlyFans, la plataforma conocida por contenido sin censura para adultos. Esto tras su regreso a las competencias en septiembre de 2025, durante un torneo ITF, donde desafió percepciones tradicionales en el deporte de la raqueta.

El anuncio del patrocinio marca un cambio en las normas del tenis femenino, al integrar elementos de la industria del entretenimiento adulto con el circuito profesional. Dodin, quien ha competido en circuitos como la WTA, decidió someterse a la intervención quirúrgica durante un período de inactividad. Su reaparición en las canchas ha generado discusiones sobre el cuerpo femenino en el deporte de alto rendimiento.

Océane Dodin cerró un acuerdo comercial

En detalles secundarios, Dodin se unió a OnlyFans siguiendo los pasos de otros tenistas como Sachia Vickery y Nick Kyrgios. Ellos también han utilizado la plataforma para compartir contenido exclusivo. Sin embargo, Dodin es la primera en obtener un patrocinio formal de la empresa. Aquello implica un acuerdo comercial que podría incluir promoción de su carrera deportiva junto a contenido personal.

OnlyFans, fundada en 2016, ha crecido como una herramienta para creadores de contenido, permitiendo monetizar suscripciones directas de fans. En el contexto del tenis, esta alianza resalta cómo los atletas buscan diversificar ingresos ante los desafíos económicos del circuito. Dodin comentó sobre su cirugía en una entrevista posterior a su regreso: “Debo ser la primera tenista que va a jugar tras un aumento de pecho. Todo el mundo me decía: ‘No vas a poder jugar’… como si me hubiera puesto sandías”.

Preocupaciones por su recuperación y movilidad

Esta declaración subraya los prejuicios enfrentados por las mujeres en el tenis, un deporte que históricamente ha enfatizado la imagen corporal y el rendimiento físico. El tenis profesional, regulado por la Federación Internacional de Tenis (ITF) y la Asociación de Tenis Femenino (WTA), no prohíbe explícitamente cirugías estéticas. Sin embargo, casos como el de Dodin son raros debido a preocupaciones sobre recuperación y movilidad.

Figuras como Serena Williams han desafiado estándares de belleza, mientras que patrocinios innovadores, como los de redes sociales, se han vuelto comunes. OnlyFans, con millones de usuarios globales, ha atraído a atletas de otros deportes, como boxeadores y luchadores de MMA, para generar ingresos suplementarios.

Especulaciones sobre impactos futuros en el tenis

En el caso de Dodin, su ranking actual en la WTA (alrededor del puesto 100 en años previos) y su trayectoria en torneos menores indican que este patrocinio podría impulsar su visibilidad. Esta nota se basa en declaraciones públicas de Dodin y anuncios verificados de OnlyFans, sin especulaciones sobre impactos futuros en el tenis. La jugadora continúa compitiendo en eventos ITF, enfocada en su retorno pleno al circuito profesional.