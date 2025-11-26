Ocho detenidos en Quevedo y El Empalme por una denuncia de extorsión a una comerciante

Una comerciante denunció extorsiones en El Empalme y motivó operativos simultáneos en tres cantones, donde la Policía detuvo a ocho personas vinculadas en la exigencia de dinero.

Ocho personas fueron detenidas el martes en Quevedo, El Empalme y Samborondón, luego de que una comerciante denunciara ante la Policía que un grupo delictivo le exigía USD 10.000 para no atentar contra su vida, según informó la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase).

Denuncia que activó los operativos

La víctima, una comerciante del cantón El Empalme, acudió a la Policía tras varias semanas de recibir llamadas y mensajes con amenazas directas. Los delincuentes exigían el pago inmediato de USD 10.000 y advertían represalias si no cumplía.

Los agentes de la Unase analizaron el patrón de llamadas y confirmaron la existencia de una estructura coordinada. Con ese informe, planificaron intervenciones simultáneas para ubicar a los involucrados.

La operación contó con equipos de la Unase de Los Ríos, la Unase de Guayaquil y el Goe, quienes ejecutaron acciones en tres cantones de manera sincronizada.

Roles dentro de la estructura delictiva

Según la Policía, los ocho detenidos cumplían funciones definidas dentro de la organización. El informe señala que existían “mentalizadores”, encargados de planificar la exigencia económica; “negociadores”, quienes realizaban las llamadas; y “operadores logísticos”, responsables de coordinar los movimientos y los puntos de entrega.

Tres de los involucrados operaban desde el Centro de Privación de Libertad de Quevedo. Ellos ya registran antecedentes por extorsión y, según la investigación, mantenían comunicación con los demás miembros para dirigir las amenazas.

Los agentes incautaron diez celulares, considerados claves para determinar la ruta de coordinación y el nivel de participación de cada detenido.

Resultados de los allanamientos

Durante los operativos, la Policía detuvo a Juleidy Valeska M., Eddy Roberto M., Jordy Javier M., Luis Jesús A., Nahideline Janay R., Nayib Yandy P., Ángel Gregorio C. y Ángel Gabriel A.. Todos quedaron a órdenes de las autoridades competentes para continuar el proceso judicial correspondiente.

Las intervenciones permitieron neutralizar la presunta estructura que presionaba a comerciantes de la zona, especialmente en sectores rurales y vías de conexión entre Los Ríos y Guayas. La Unase analiza si los detenidos estarían relacionados con otras denuncias registradas durante los últimos meses.

Los investigadores trabajan en el rastreo de dispositivos y en el análisis de comunicaciones internas para determinar si existen más integrantes vinculados a este esquema.

Llamado a denunciar casos de extorsión

La Policía instó a la ciudadanía a denunciar cualquier intento de extorsión. Señaló que muchos casos se originan en personas privadas de libertad que contactan a víctimas mediante llamadas dirigidas desde varios centros carcelarios.

Además, recomendó no efectuar pagos ni responder a amenazas. También recordó que las denuncias permiten activar operativos y evitar que estructuras similares operen con impunidad.

La institución reforzó su presencia en los cantones del norte de Los Ríos y el sur de Guayas. Allí se han reportado incrementos en intentos de extorsión a comerciantes, transportistas y agricultores (5).