Ocho meses después: así avanzan las acusaciones por el asesinato de Jorge Saac Bayas

Ocho meses después del crimen ocurrido en Paraíso Norte, Babahoyo, la Fiscalía imputó a dos sospechosos por el asesinato de Jorge Saac Bayas y el ataque a tres personas.

La Fiscalía General del Estado formuló cargos contra Richard José T., de 30 años, y Handerson Alfredo B., de 29, por su presunta participación en el asesinato de Jorge Adrián Saac Bayas, registrado el 11 de febrero de 2025 en el sector Paraíso Norte de Babahoyo, donde además tres personas resultaron heridas por motivos que aún investiga la autoridad competente.

Ataque armado en Paraíso Norte

El hecho ocurrió mientras la familia Saac celebraba un cumpleaños en la parte exterior de su vivienda. Testigos señalaron que dos hombres se acercaron caminando y, sin previo aviso, abrieron fuego contra quienes se encontraban reunidos. Las primeras detonaciones impactaron directamente en la cabeza de Jorge Adrián Saac Bayas, de 32 años, quien falleció en el lugar.

En el ataque también resultaron heridos Carlos Steven O., de 23 años, quien recibió un disparo en el ojo derecho, además de Pedro Josué O., de 20 años, con una lesión en el tórax, y Wilson Silvano S., de 24 años, herido en la espalda. Este último registra antecedentes por robo, según el informe policial.

Familiares indicaron que el ataque se produjo de manera inmediata y sin oportunidad de reacción. Tras los disparos, los agresores corrieron hasta una esquina cercana, donde una motocicleta con dos sujetos los esperaba para facilitar la huida.

Aprehensiones y antecedentes

Durante las investigaciones, la Policía detuvo a Richard José T., ciudadano venezolano con procesos por tenencia de armas y asesinato. Según el reporte policial, el hombre sería presuntamente integrante del grupo delictivo Los Lobos, organización implicada en distintos hechos violentos en el país.

El segundo procesado es Handerson Alfredo B., ecuatoriano de 29 años, quien también registra antecedentes por asesinato. Ambos fueron presentados ante la autoridad judicial en la audiencia de formulación de cargos efectuada esta semana en Babahoyo.

En el expediente consta la versión de Jorge Saac, padre del fallecido, quien relató que el grupo celebraba un cumpleaños familiar cuando observó que los atacantes se aproximaban. El testigo indicó que uno de los hombres disparó directamente a la víctima mortal, mientras el otro atacaba a los demás presentes.

Inicio de la instrucción fiscal

Durante la audiencia, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recolectados en los últimos meses, entre ellos versiones de testigos, reconocimiento del lugar de los hechos y reportes balísticos. Con estos argumentos, el juez competente dio paso a la instrucción fiscal, etapa que permitirá profundizar en la investigación y determinar responsabilidades penales.

La etapa investigativa se mantendrá en curso mientras la Policía continúa con las diligencias para ubicar a posibles implicados adicionales. Las autoridades señalaron que no se descartan nuevas vinculaciones si aparecen más indicios (5).