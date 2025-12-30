Octavio Rivero comunica su decisión de no seguir en Barcelona SC debido a diferencias con la dirigencia

El delantero uruguayo Octavio Rivero, de 33 años, habría comunicado su decisión de no seguir en el Barcelona Sporting Club para la temporada 2026, según reveló el periodista Eduardo Erazo, debido a tensiones con la actual dirigencia.

Rivero expresó malestar por incumplimientos administrativos y retrasos en pagos, responsabilizando directamente al presidente Antonio Álvarez. El jugador indicó que solo regresaría al club si hay un cambio en la presidencia.

Durante la temporada 2025, Rivero disputó 38 partidos con Barcelona SC, anotando 14 goles y sin registrar asistencias, consolidándose como el máximo artillero del equipo.

Detalles de la decisión del jugador

El anuncio surge en un contexto de crisis institucional en Barcelona SC, marcado por deudas salariales y un comunicado de la dirigencia que condicionaba pagos a la continuidad de los jugadores. Rivero, al igual que otros compañeros, manifestó que la situación es “insostenible”.

El contrato de Rivero con el club guayaquileño se extiende hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier salida requeriría una negociación económica. Fuentes indican que Barcelona SC ha tasado su pase en una cifra cercana a los 3 millones de dólares.

Varios medios vinculan al uruguayo con Universitario de Deportes de Perú como posible destino para 2026, aunque no hay confirmación oficial de negociaciones.

Rendimiento y trayectoria en el club

Rivero llegó a Barcelona SC a mediados de 2024 y rápidamente se convirtió en referente ofensivo. En su paso por el equipo, ha participado en competiciones como la LigaPro y la Copa Libertadores. Sus estadísticas en 2025 incluyen 38 compromisos disputados, con 14 goles convertidos, destacando su aporte clave en el área pese a las dificultades extradeportivas del plantel.

El delantero ha mencionado factores emocionales, como el fallecimiento de un compañero, que contribuyeron al desgaste y a su decisión de buscar un cambio.

Posición del club y mercado de pases

La directiva de Barcelona SC, liderada por Antonio Álvarez, ya explora opciones para reemplazar a Rivero, priorizando un beneficio económico en caso de transferencia.

El club ecuatoriano enfrenta desafíos financieros, con deudas pendientes que han generado tensiones internas. La salida de Rivero representaría una pérdida deportiva significativa, pero podría generar ingresos para el plantel 2026.

Medios ecuatorianos y peruanos coinciden en que el jugador prioriza estabilidad y respeto profesional en su próximo destino, abriendo puertas en ligas extranjeras.

La planificación de Barcelona SC para 2026 incluye la búsqueda de un nuevo delantero centro, mientras se resuelven temas institucionales pendientes.