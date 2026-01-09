COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 7 meses
Mundo
Centroamérica

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

La Organización de Estados Americanos advierte sobre violencia, presunta injerencia externa y maniobras legislativas que amenazan la transición democrática en Honduras tras las elecciones del 30 de noviembre.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
OEA alerta por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral.
La OEA encendió las alertas por la crisis política que atraviesa Honduras tras las elecciones. Foto: Europa Press.
OEA alerta por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral.
La OEA encendió las alertas por la crisis política que atraviesa Honduras tras las elecciones. Foto: Europa Press.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Organización de Estados Americanos (OEA) expresó este viernes su preocupación por el panorama político en Honduras, en medio de fuertes tensiones derivadas del proceso electoral. Además, el organismo regional alertó sobre denuncias de fraude electoral y acusaciones de injerencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que profundizan la crisis institucional.

Asimismo, la OEA señaló que los hechos posteriores a las elecciones del 30 de noviembre generaron un clima de inestabilidad. En consecuencia, advirtió que determinadas acciones políticas ponen en riesgo la transición pacífica del poder expresada en las urnas por la ciudadanía hondureña.

OEA cuestiona maniobras en el Congreso de Honduras

Por un lado, la OEA lamentó que un “grupo reducido y no plural de diputados hondureños” se reunió sin respetar las normas del derecho parlamentario. Según el organismo, esa actuación buscó adoptar decisiones orientadas a obstaculizar la transición pacífica del poder, pese a que el proceso electoral reflejó la voluntad popular.

Además, el organismo hemisférico sostuvo que estas acciones contradicen los principios básicos de la democracia representativa. Por ello, reiteró la necesidad de respetar los procedimientos institucionales y la legitimidad del voto ciudadano.

La OEA también observó con “consternación los actos de violencia ocurridos dentro del Congreso Nacional, en los que una diputada resultó gravemente herida”. El pronunciamiento alude al ataque con un presunto artefacto explosivo contra la diputada Gladis Aurora López, hecho que encendió las alarmas de seguridad.

Como consecuencia del incidente, el Ejército reforzó la seguridad en el edificio legislativo. Para la OEA, estos episodios profundizan la crisis y deterioran la confianza pública en las instituciones democráticas del país.

Rechazo a la criminalización del proceso electoral

En su comunicado oficial, la Secretaría General afirmó: “Dichos actos son incompatibles con los principios de cualquier sistema democrático”. Con esta declaración, la OEA marcó una posición firme frente a la violencia política y legislativa registrada en Honduras.

De igual forma, el organismo rechazó la “intervención y criminalización de los consejeros del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la participación del Ministerio Público en el proceso electoral”. Según la OEA, esta situación genera presiones indebidas sobre el árbitro electoral.

La organización recordó que las dos misiones de observación electoral desplegadas en Honduras concluyeron que los resultados de las elecciones presidenciales “reflejan la voluntad del pueblo”. En consecuencia, insistió en respetar esos resultados y garantizar su implementación.

Finalmente, la Secretaría General llamó a poner fin a los intentos de obstaculizar la transición constitucional. Además, instó a que el proceso avance de forma pacífica y conforme a la ley. “La democracia no se ejerce únicamente mediante el voto, sino también mediante la aceptación de la voluntad popular”, concluyó.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

OEA expresa preocupación por crisis política en Honduras tras denuncias de fraude electoral

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

TikTok será la primera plataforma preferente de la FIFA para el Mundial 2026

Jordy Caicedo deja el Sporting Gijón y se incorpora a Huracán en calidad de cedido por un año

Ariel Grazziani cree en la continuidad de Gustavo Lescovich en Delfín SC y aborda prohibición FIFA por deuda con Ricardo Phillips

Muere Gustavo Woelke, voz icónica de la radiodifusión ecuatoriana desde 1962

Donald Trump declara a Venezuela como aliado y anuncia control directo de petroleras en Caracas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO