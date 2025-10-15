COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
UFC

¡Oficial! Michael Morales vuelve al octágono de la UFC para pelear en el Madison Square Garden ante Sean Brady

El ecuatoriano Morales, invicto en la UFC, volverá al octágono tras una larga lesión. Su combate será ante Sean Brady, en el legendario Madison Square Garden.
¡Oficial! Michael Morales vuelve al octágono de la UFC para pelear en el Madison Square Garden ante Sean Brady
Fabricio Salazar

Redacción ED.

Fabricio Salazar

Redacción ED.

El ecuatoriano Michael ‘Araña’ Morales volverá a la acción en la UFC 322, el próximo 15 de noviembre en el Madison Square Garden. La organización confirmó este miércoles 15 de octubre oficialmente su regreso y anunció que su rival será Sean Brady, uno de los peleadores más fuertes de la división welter.

Morales, de 26 años, llevaba más de un año sin pelear debido a una lesión en la rodilla que lo mantuvo alejado desde mayo de 2024. Su última presentación fue precisamente ese mes, cuando venció al experimentado Gilbert Burns, una victoria que consolidó su nombre entre los mejores del ranking.

El regreso no fue fácil. Aunque intentó recuperarse a tiempo para pelear en UFC Guadalajara, los médicos le recomendaron esperar un poco más. Ahora, totalmente recuperado, el ecuatoriano tiene una nueva oportunidad para extender su racha invicta de 18-0 en la organización más grande de artes marciales mixtas del mundo.

Morales mide a Brady

Su rival, Sean Brady, no será un oponente sencillo. El estadounidense llegó a ocupar el primer lugar del ranking welter a inicios de este año y hoy se mantiene en el segundo puesto. Morales, que actualmente es octavo, buscará un triunfo que lo acerque a la pelea por el título.

La cartelera del 15 de noviembre promete grandes emociones. Esa misma noche se disputará el campeonato welter entre Jack Della Maddalena e Islam Makhachev, por lo que el duelo entre Morales y Brady podría definir al próximo retador.

La ‘Araña’ Morales regresa con hambre y determinación. Su historia de superación tras la lesión y su crecimiento constante lo han convertido en uno de los deportistas ecuatorianos más seguidos a nivel internacional. En el Madison Square Garden, Morales buscará reafirmar por qué sigue siendo una de las promesas más sólidas de la UFC.

Michael Morales esperará ganar este combate y seguir firme en sus aspiraciones por llegar al campeonato de las artes marciales mixtas.

