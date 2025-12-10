Contrato Colectivo del Ministerio de Salud beneficia a más de 16.000 trabajadores en Ecuador.

El Gobierno de Ecuador impulsó un nuevo avance laboral con la firma de la segunda revisión del Décimo primer Contrato Colectivo del Ministerio de Salud, un acuerdo que beneficia a 16.419 trabajadores a escala nacional.

Este proceso fortaleció derechos, mejoró condiciones y ratificó el compromiso estatal con la clase trabajadora. Asimismo, se consolidó un marco que promueve estabilidad y equidad dentro del sistema público.

Durante el evento de este 10 de diciembre de 2025, la vicepresidenta María José Pinto resaltó la importancia del talento humano para sostener un servicio eficiente. “Un sistema de salud no se construye desde un lugar o desde un nombre; se construye con personas que ponen su trabajo, su tiempo y su esfuerzo. Hoy firmamos un contrato que da claridad, que organiza y que nos permite trabajar con más tranquilidad. Y eso es bueno para todos”, señaló la autoridad.

Estabilidad laboral y beneficios para más de 16.000 servidores

Con este contrato colectivo del Ministerio de Salud, los trabajadores accederán a estabilidad por cinco años en sus puestos y unidades operativas, señaló el Ministerio del Trabajo.

Además, el acuerdo incluye subsidio familiar, compensaciones por antigüedad, alimentación, uniformes y prendas de protección, según las funciones que cada servidor desempeña. De esta manera, el Estado garantizará condiciones dignas y acordes con las exigencias del sector, informó la cartera de Estado.

El sector sindical celebra el acuerdo tras ocho años sin revisiones

El ministro del Trabajo, Harold Burbano, destacó la importancia del diálogo sindical para fortalecer el sistema laboral. “Creemos en la organización sindical, nos comprometemos a fortalecer la relación sindical, las asociaciones y acompañar en su vida jurídica para que puedan darle dignidad y justicia”, afirmó durante la ceremonia de firma.

Por su parte, el secretario general de la Organización Sindical Única Nacional de Trabajadores del Ministerio de Salud (OSUNTRAMSA), Jorge Moncayo, resaltó el impacto histórico del proceso. “Hace ocho años que no firmamos un contrato colectivo, esto nos garantiza una estabilidad en nuestro lugar de trabajo, estamos muy agradecidos, gracias por cumplir este sueño”, declaró frente a los trabajadores presentes.

De igual forma, el Gobierno destacó los avances obtenidos desde noviembre de 2023. En ese periodo, Ecuador concretó 131 contratos colectivos, en beneficio de 50.467 trabajadores. Esto permitió consolidar relaciones laborales justas, dignas, inclusivas y solidarias, en línea con la política pública de protección a los derechos laborales.