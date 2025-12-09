Operativo Apolo 13.0 deja 10 detenidos y dos liberados en cantones de Guayas

10 personas fueron detenidas como resultado del operativo Apolo 13.0 realizado en varios cantones de la provincia del Guayas. Más de 300 uniformados de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron la intervención resultando en la detención de 10 personas con antecedentes penales por delitos como tenencia de drogas y porte ilegal de armas. El accionar se realizó la madrugada de este martes 9 de diciembre.

La acción, que incluyó una decena de allanamientos simultáneos, también permitió la liberación de dos víctimas de secuestro y la incautación de nueve armas de fuego, municiones, explosivos, drogas y 8.000 dólares en efectivo.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó el resultado de las intervenciones mediante su cuenta en X, destacando el impacto contra grupos delictivos como Los Choneros y Los Lobos, responsables de extorsiones, secuestros y microtráfico en la provincia.

Intervenciones en sectores clave

Los allanamientos se concentraron en los cantones Jujan, Milagro, Naranjal, Yaguachi, El Triunfo y El Empalme, además del kilómetro 26 de la vía a Daule. Todos los detenidos presentan historiales delictivos, y entre ellos se desarticuló una facción de la banda Los Águilas.

En Durán, una intervención paralela capturó a alias “Leo”, un sicario menor de edad vinculado a Los Chone Killers, implicado en varios homicidios, incluido el triple asesinato ocurrido el 29 de noviembre en un billar del sector La Maldonado.

Durante su aprehensión en otro billar, se hallaron explosivos, armamento y municiones en su posesión. Reimberg precisó que, aunque un informe inicial mencionaba nueve capturas, la cifra final ascendió a 10 al cierre de la operación.

Además, en Milagro se detuvo a un miembro activo de la Comisión de Tránsito del Ecuador, presuntamente ligado a actividades criminales.

Esta captura subraya la posible infiltración de instituciones en redes delictivas. Durante la liberación de las dos personas secuestradas, uno de los captores resultó abatido tras intentar agredir a un uniformado. El operativo, iniciado alrededor de las 03:00 horas, también retuvo cinco vehículos y recuperó siete motocicletas reportadas como robadas.

Estrategia de seguridad en Guayas

Esta acción forma parte de la serie de operativos Apolo, lanzados desde 2024 para contrarrestar la violencia ligada al narcotráfico y el crimen organizado en Ecuador.

En ediciones previas, como Apolo 2.0 en noviembre de 2025, se aprehendieron siete personas en El Triunfo y se rescataron dos menores, mientras que Apolo 24 en agosto capturó 21 individuos en Guayaquil y Durán, incautando armas y drogas. (39)