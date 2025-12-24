COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

Falsos paquetes de droga serían parte de una pugna entre bandas, desatando más muertes en varias ciudades de Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
El operativo dejó varias personas detenidas.
El operativo dejó varias personas detenidas.
El operativo dejó varias personas detenidas.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Policía decomisó paquetes de madera que simulaban droga, evidenciando una posible pugna entre bandas criminales.

La acción fue parte del operativo Apolo 34, ejecutado entre la tarde del martes 23 y la madrugada del miércoles 24 de diciembre, en varios distritos de la Zona 8. Esta comprende Guayaquil, Durán y Samborondón.

Hallazgo de falsa droga tendría vínculo con pugna entre bandas

De acuerdo con el comandante de la Policía Nacional en la Zona 8, Walter Villarroel, este hallazgo podría estar vinculado a una nueva pugna entre bandas criminales. “Hubo dos muertes violentas recientemente en esta zona. Pudo haber existido una venta ficticia de droga”, señaló el oficial a Ecuavisa.

El operativo también dejó varias personas capturadas por su presunta vinculación con actividades criminales. De manera preliminar, la Policía informó que cinco hombres fueron detenidos y otros doce quedaron retenidos para investigaciones.

Además, se decomisaron 30 armas de fuego, entre fusiles y subfusiles, así como 372 municiones. También se recuperaron 7 carros y más de 20 motocicletas, entre otros artículos.

Según Villarroel, estas intervenciones afectaron a estructuras criminales como Los Rusos, Los Águilas, Los Lagartos, Los Choneros, Chonekillers y Latin Kings.

Droga falsa desata matanzas, dijo el ministro Reimberg

El ministro del Interior, John Reimberg, dijo que “gente sabida” ahora está falsificando kilos de droga y la vende como real. Incluso, la camuflan en contenedores para luego enviarla fuera del país desde los puertos.

Reimberg detalló que una vez que los “compradores” de la droga descubren que el cargamento es falso “regresan a cobrar el daño”, desatando las matanzas y muertes violentas en distritos como Pascuales y Nueva Prosperina, en el norte de Guayaquil.

Recalcó que a raíz de un incremento en las muertes violentas en zonas de Guayaquil, la Policía emprendió una investigación. Esta, logró determinar que la venta de droga falsa estaría detrás de los asesinatos entre bandas.

Se informó que entre los detenidos hay personas vinculadas a dos privados de libertad, quienes desde la Penitenciaría del Litoral, según Reimberg, dirigían secuestros extorsivos en Guayas y Los Ríos. (13).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Se escucharon más de 30 detonaciones: Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

Diciembre impulsa hasta 5 mil empleos temporales en Portoviejo

Explosión en residencia de ancianos deja dos fallecidos y 20 heridos en Pensilvania, Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Operativo Apolo 34 decomisa falsos paquetes de droga: Sería una pugna entre bandas que detona matanzas

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Se escucharon más de 30 detonaciones: Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

Diciembre impulsa hasta 5 mil empleos temporales en Portoviejo

Explosión en residencia de ancianos deja dos fallecidos y 20 heridos en Pensilvania, Estados Unidos

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El defensor ecuatoriano Fricio Caicedo se incorporará al Royal Antwerp al cumplir la mayoría de edad

Se escucharon más de 30 detonaciones: Hombre muere tras presunto cruce de balas en Jaramijó

Diciembre impulsa hasta 5 mil empleos temporales en Portoviejo

Explosión en residencia de ancianos deja dos fallecidos y 20 heridos en Pensilvania, Estados Unidos

Daniel Noboa y José Antonio Kast acuerdan frente regional contra el crimen y relanzan relación Ecuador-Chile

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO