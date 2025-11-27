Operativo “Aurora” desarticula presunta red dedicada al tráfico ilícito de migrantes en Santo Domingo

La Policía Nacional detuvo a dos ciudadanos en Santo Domingo por presunto tráfico ilícito de migrantes, tras una investigación conjunta con autoridades estadounidenses y la Fiscalía.

La Policía Nacional del Ecuador, junto con la UNAT, el Servicio de Seguridad Diplomática de Estados Unidos (DSS) y la Fiscalía General del Estado, ejecutaron el operativo “Aurora” el 26 de noviembre de 2025, en Santo Domingo de los Tsáchilas, donde detuvieron a dos personas que presuntamente captaban migrantes mediante ofertas falsas de viajes seguros hacia Estados Unidos.

Inicio de la investigación y detección de la red

El caso se desarrolló tras varios meses de trabajo, durante los cuales equipos especializados de la Unidad de Investigación contra la Trata de Personas (UNAT) monitorearon perfiles y anuncios en redes sociales. Los agentes identificaron a dos ciudadanos que ofrecían viajes con rutas irregulares, lo que alertó a las autoridades por el riesgo asociado al tráfico de migrantes.

Las indagaciones revelaron que los sospechosos prometían ingresos seguros a territorio estadounidense, pese a que la ruta incluía pasos fronterizos clandestinos. Además, los investigadores detectaron que utilizaban documentación falsificada para facilitar procesos migratorios irregulares.

El seguimiento permitió determinar que las ofertas se dirigían a personas en situación de vulnerabilidad, lo que aumentaba el riesgo de explotación y estafa. Estas alertas motivaron el despliegue del operativo policial.

Aprehensiones y hallazgos durante los allanamientos

En cumplimiento de órdenes judiciales, la Policía concretó la detención de Bryan C. y Jefferson A., quienes serían los presuntos responsables de captar y coordinar la salida ilegal de personas desde Ecuador hacia Estados Unidos. Ambos quedaron bajo investigación por el delito de tráfico ilícito de migrantes.

Los allanamientos permitieron obtener varios indicios relevantes, entre ellos 02 teléfonos celulares, 01 tablet, documentos vinculados a la oferta irregular de viajes y pasaportes en revisión. Estos elementos fueron ingresados a la cadena de custodia para análisis pericial.

Los agentes indicaron que la evidencia respalda la existencia de un mecanismo operativo que incluía contactos, rutas y material para facilitar el desplazamiento irregular hacia Norteamérica, una actividad penada por la legislación ecuatoriana.

Cooperación internacional y riesgo para las víctimas

El operativo “Aurora” se consolidó mediante la coordinación entre la Policía Nacional, el DSS y la Fiscalía, lo que permitió un intercambio ágil de información. Esta cooperación refuerza las investigaciones contra redes dedicadas a delitos transnacionales como la migración ilegal.

Las autoridades insistieron en que las rutas ofrecidas por estas redes representan un alto riesgo, debido a la posibilidad de estafas, violencia o desapariciones. Por ello, exhortaron a la ciudadanía a evitar servicios no verificados difundidos en redes sociales.

Además, recordaron que el tráfico ilícito de migrantes constituye un delito que afecta la seguridad nacional. Además vulnera los derechos de quienes buscan oportunidades en el exterior mediante mecanismos irregulares.

Continuidad de las investigaciones y proceso judicial

Los detenidos fueron puestos a órdenes de las autoridades competentes, mientras la Fiscalía amplía investigaciones sobre posibles cómplices. La UNAT mantendrá acciones para identificar otras redes que operan bajo el mismo modus operandi (5).