Operativo de limpieza en El Quinche recoge desechos equivalentes a 250 familias en una semana

En Quito, la Empresa Pública Metropolitana de Aseo (Emaseo EP) informó que entre el 22 y 23 de noviembre de 2025, se retiraron 64,5 toneladas de basura en la romería de El Quinche, donde miles de personas participaron en la tradicional caminata en honor a la Virgen, lo que obligó a ejecutar un operativo integral de limpieza para evitar acumulación de desechos en calles y espacios públicos.

Primer día: 27 toneladas de residuos

El operativo de Emaseo EP se desarrolló con personal, vehículos recolectores, barrido manual y retiro de contenedores.

Durante el 22 de noviembre, solo en el sector de El Quinche se recolectaron 22,16 toneladas, una cifra elevada para una sola jornada.

Además, en las vías hacia Guayllabamba, mediante barrido y limpieza de contenedores, se retiraron 5,5 toneladas adicionales, sumando un total de 27 toneladas, equivalente a llenar tres camiones recolectores de gran capacidad.

Este trabajo tuvo como objetivo mantener la circulación peatonal y vehicular sin acumulación visible de residuos.

El flujo constante de caminantes exigió atención continua para evitar focos de insalubridad.

Segundo día: volumen superó las 37 toneladas

Para el 23 de noviembre, la operación se intensificó para atender el aumento del flujo de peregrinos.

Solo en la caja de acopio se retiraron 30,07 toneladas de desechos, una cifra superior a la del día anterior.

De forma paralela, se recolectaron 7,5 toneladas adicionales en el barrido en las vías y en los contenedores, alcanzando 37,5 toneladas, casi el peso de un bus urbano totalmente cargado.

Los equipos se desplazaron en turnos continuos para mantener el control del volumen de residuos.

Se incluyeron tareas de limpieza de bordes, retiro de residuos menores y vaciado de depósitos.

Residuos de un solo uso predominan

La mayor parte de los desechos fueron plásticos de un solo uso, como fundas, botellas y envases desechables.

Este resultado evidencia que miles de personas no gestionaron adecuadamente sus residuos durante la caminata.

El volumen confirma la necesidad de reforzar campañas de corresponsabilidad ciudadana en eventos masivos.

Autoridades municipales recuerdan que el incremento de desechos se repite cada año durante esta expresión religiosa.

Por ello, Emaseo apunta a mejorar rutas, señalización y puntos de depósito para reducir plásticos en espacios públicos.

Reconocimiento al trabajo operativo

Diego Dávila, director de Operaciones y Servicios, destacó el esfuerzo humano realizado.

“Nuestros Soldados Azules trabajaron con dedicación para que los miles de fieles disfruten un entorno limpio, seguro y digno”, expresó.

Las labores continuarán el lunes 24 de noviembre, con el fin de retornar el espacio público a condiciones óptimas.

Este reconocimiento busca visibilizar la labor operativa detrás del aseo urbano en Quito.

Las cuadrillas trabajan día y noche para mantener los accesos religiosos transitables y limpios.

Compromiso y educación ambiental

La institución recuerda que mantener los espacios libres de basura depende también de la cooperación ciudadana.

La empresa considera que aumentar la educación ambiental es clave para reducir costos operativos y mejorar el entorno urbano.

Al cierre de la jornada, la autoridad municipal insistió en la importancia de no dejar residuos en el camino.

La romería de El Quinche vuelve a demostrar que, con refuerzo operativo y gestión coordinada, es posible evitar la acumulación de desechos en uno de los eventos religiosos más concurridos del país.