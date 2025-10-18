COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Seguridad
Delincuencia

Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo

El Avenidazo en Portoviejo: La Policía Judicial detuvo a "lanceros" que robaron celulares, frustrando el accionar de una banda con antecedentes.
Operativo en El Avenidazo culmina con detención de presuntos “lanceros” y recuperación de cerca de 40 celulares en Portoviejo.
Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

La tradicional jornada conocida como El Avenidazo en Portoviejo, Manabí, que congrega a un gran número de ciudadanos, fue el escenario de un exitoso operativo policial. Culminó con la detención de seis personas y la recuperación de más de 38 teléfonos celulares robados. A pesar del despliegue preventivo, una banda de «lanceros» intentó aprovechar la multitud para cometer sus fechorías. Sin embargo, la rápida acción policial frustró sus planes y desarticuló su modus operandi.

Carlos Endara, jefe de la Policía Judicial de Manabí, informó que se desplegó un amplio contingente de agentes durante El Avenidazo para garantizar la seguridad de los asistentes. Cuando se comenzaron a reportar los robos de celulares, los uniformados iniciaron un seguimiento a los miembros de la banda, que se había infiltrado en la actividad festiva. La vigilancia permitió conocer su sofisticado esquema para sustraer los dispositivos móviles y transportarlos fuera de la ciudad.

Modus operandi y detención en flagrancia

Según detalló Endara, los criminales operaban divididos en cuatro grupos de tres personas. Dentro de cada grupo, uno de los integrantes se encargaba de sustraer discretamente los celulares. Este lo entregaba a una segunda persona, quien se lo llevaba del sitio. Esta, a su vez, se lo entregaba a una tercera persona que lo guardaba en una mochila junto a otros dispositivos antes de retirarse del lugar. Este sistema de relevos buscaba dificultar su captura y la recuperación de los objetos robados.

En un operativo preciso, ocho personas fueron capturadas en flagrancia. Sin embargo, tras la audiencia de formulación de cargos, solo seis quedaron con prisión preventiva. Endara explicó que esto se debió a que solo a estas seis personas se les encontraron dispositivos que habrían sustraído. La Policía también retuvo un automotor en el que los sospechosos escondían los teléfonos. Los agentes del eje Investigativo lograron determinar la forma de actuar de los «lanceros». Este término se usa para describir a personas que aplican esta modalidad de robo sigiloso.

Antecedentes penales y recuperación de bienes

El jefe de la Policía Judicial de Manabí añadió que varios de los detenidos ya poseen antecedentes penales por el delito de robo. Esto sugiere que se trata de una banda organizada y con experiencia en este tipo de ilícitos. Los sospechosos, según Endara, llegaron a Portoviejo desde otras provincias del país. Ellos llegaron específicamente para aprovechar la afluencia de gente en El Avenidazo.

Un total de 38 dispositivos móviles de diferentes tipos fueron recuperados durante el operativo. Varios de estos teléfonos ya han sido devueltos a sus legítimos propietarios, quienes debieron justificar su pertenencia para proceder con la devolución. Este resultado subraya la efectividad del despliegue policial y la importancia de la denuncia ciudadana para combatir la delincuencia. Además, garantiza la seguridad en eventos masivos.

