Operativo en la madrugada deja ocho detenidos y droga incautada en Manta y Montecristi

Dos operativos ejecutados por la Policía en Manta y Montecristi, dejaron ocho detenidos por presunto microtráfico de drogas. Luis Erazo, comandante de la Policía señaló que los aprehendidos se identificaron como integrantes del grupo delictivo organizado Los Choneros.

Primer operativo: detención en Bellavista

El primer operativo se ejecutó en el sector Bellavista, donde la Policía detuvo a dos ciudadanos ecuatorianos mayores de edad.

Según el informe preliminar, ambos se dedicaban al expendio de droga. Durante el registro, los agentes encontraron 123 gramos de marihuana. También hallaron dos teléfonos móviles que serán sometidos a pericias.

Erazo indicó que los dispositivos serán analizados para determinar cómo los detenidos utilizaban aplicaciones móviles para coordinar la compra, acopio y venta de droga.

Los agentes actuaron tras recibir información de la comunidad, que alertó sobre el movimiento inusual en la zona.

Los detenidos fueron puestos a órdenes de la autoridad judicial competente para la formulación de cargos.

Segundo operativo: intervención en Montecristi

El segundo procedimiento, denominado “Operativo Cero Impunidad 2733”, se realizó en la urbanización Belo Horizonte, en el cantón Montecristi.

En este lugar, la Policía aprehendió a seis personas ecuatorianas, de las cuales dos registran antecedentes penales por robo.

En el sitio se decomisaron 408 gramos de pasta base de cocaína, 5 gramos de marihuana y 8 terminales móviles.

Erazo explicó que la pasta base incautada no había sufrido alteración o “corte”, por lo que se trataba de una sustancia lista para ser procesada y distribuida en el mercado ilegal.

Los agentes presumen que el grupo operaba en varios puntos de Montecristi, donde se ha identificado una oferta y demanda constante de drogas.

“Son varios lugares bajo investigación”, señaló el comandante, al referirse a las zonas donde se concentran las ventas y el consumo.

Vinculación con Los Choneros

Erazo manifestó, que los ocho aprehendidos se autodefinen como integrantes de la organización delictiva Los Choneros.

Esa estructura criminal mantiene presencia en distintas provincias del país. Según la Policía, ha sido vinculada con delitos como microtráfico, extorsión y sicariato.

El comandante Erazo aclaró que las investigaciones permitirán confirmar el modus operandi del grupo y sus posibles nexos con otras células locales.

Los terminales móviles incautados serán sometidos a pericias técnicas. En el análisis se busca identificar conversaciones, contactos y movimientos que permitan reconstruir la red de distribución.

El caso está en conocimiento de la Fiscalía, que abrió una instrucción por tenencia y comercialización de sustancias sujetas a fiscalización, tipificada en el artículo 220 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El proceso se mantiene bajo reserva judicial, por lo que la Policía no reveló más detalles sobre los antecedentes de los implicados.

Contexto de violencia en Montecristi

Montecristi ha sido escenario de varios hechos violentos, según la Policía, relacionados con disputas entre grupos dedicados al microtráfico.

Las autoridades mantienen operativos permanentes de control y patrullaje en los sectores identificados como de riesgo, en coordinación con unidades de inteligencia e investigación.

El objetivo, según la Policía, es reducir la incidencia del expendio y consumo de drogas en barrios residenciales y zonas cercanas a establecimientos educativos.

En Manta y Montecristi, el Distrito Policial ha reforzado las acciones de seguridad en colaboración con la comunidad.

“La información que recibimos de los vecinos es clave para iniciar este tipo de operaciones”, reiteró Erazo.

Los operativos del miércoles forman parte de una estrategia nacional contra el microtráfico, que busca cortar los canales de distribución barrial y prevenir la vinculación de jóvenes con estas redes.

Investigación policial

Personal de Criminalística y Dinased realizó el levantamiento del cuerpo y su traslado hasta el Centro Forense de Manta para la autopsia legal. Hasta el cierre de esta edición, no se habían reportado detenciones.

La Policía indicó que los agentes ejecutan diligencias para determinar el motivo del ataque y localizar a los responsables. Vecinos del sector mencionaron que el hecho generó alarma entre los habitantes de Los Espinos, una zona donde se han reportado varios incidentes armados durante el año.

Violencia en aumento

Con este caso, las autoridades registran 409 muertes violentas en el distrito policial Manta, Montecristi y Jaramijó en lo que va de 2025.

Las cifras reflejan la persistencia de hechos de sangre en la provincia de Manabí, especialmente en los cantones costeros. Las autoridades mantienen operativos de control y patrullaje, pero los crímenes por sicariato y ajustes de cuentas continúan siendo una preocupación para la ciudadanía.

Reacción institucional

La Policía Nacional enfatizó que los procedimientos se desarrollaron respetando los derechos de los detenidos y bajo la supervisión de la Fiscalía General del Estado.

Los resultados de la investigación pasarán al expediente judicial. Mientras tanto, los ocho detenidos permanecen bajo custodia policial.

El comandante Luis Erazo señaló que la institución continuará con operativos focalizados en los puntos de mayor incidencia, con el apoyo de la ciudadanía.

“Seguiremos actuando en los lugares donde se concentra la venta y el consumo de droga. La colaboración ciudadana es fundamental”, concluyó.

