Operativo en la Ruta Viva identifica a conductores que superan los límites de velocidad

Un operativo en el km 8 de la Ruta Viva evidenció múltiples excesos de velocidad, mientras autoridades insisten en respetar los límites para reducir siniestros y proteger a los usuarios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional realizaron este 14 de noviembre un operativo preventivo en el km 8 de la Ruta Viva, en sentido Quito-Aeropuerto, donde detectaron a varios conductores que superaban los límites de velocidad, una conducta que aumenta el riesgo de siniestros en este corredor.

Operativo confirma que el exceso de velocidad sigue siendo frecuente

Desde muy temprano, los equipos de control instalaron el cinemómetro a dos kilómetros del punto de detención. Allí se registró que numerosos vehículos circularon por encima de lo permitido. En la Ruta Viva y la av. Simón Bolívar, los límites son de 70 km/h para pesados y 90 km/h para livianos, cifras que muchos conductores superaron.

El coordinador de Operaciones de la AMT, David Arguello, señaló que Quito necesita mayor corresponsabilidad para cumplir la meta municipal de reducir los siniestros de tránsito. Indicó que aún falta compromiso para evitar conductas riesgosas en vías de alta velocidad.

Durante el control, los agentes detuvieron a los vehículos marcados y explicaron a cada conductor las consecuencias del exceso de velocidad. Según Arguello, esta medida busca generar conciencia y reducir víctimas en accidentes.

Cómo se realizó el control de velocidad

El operativo utilizó la cápsula de seguridad, donde el personal de la AMT procedió a detener a todos los automotores que registraron exceso. Allí verificaron licencias, matrículas, permisos habilitantes, así como situaciones como vidrios polarizados no permitidos, placas ocultas u otras irregularidades.

Los agentes recalcaron que estas intervenciones se ejecutan para evitar riesgos en corredores donde se registran siniestros con frecuencia. Además, recordaron que respetar la velocidad aumenta la supervivencia en caso de accidente y mejora la movilidad en general.

Las autoridades explican que la velocidad excesiva sigue siendo un factor común en los informes de tránsito y que, con controles frecuentes, esperan modificar hábitos de conducción peligrosos.

La Policía Nacional refuerza la seguridad en la zona

El componente policial estuvo liderado por el capitán Jimmy Calero, quien destacó que estos operativos también contribuyen a prevenir hechos delictivos en los accesos a Tumbaco y en las vías principales de la zona.

La Policía verificó antecedentes, estado de placas, matrículas y posibles causas pendientes. Calero recordó a los conductores la importancia de portar documentos en regla y colaborar durante los controles.