COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Quito
Sociedad

Operativo en la Ruta Viva identifica a conductores que superan los límites de velocidad

La AMT y la Policía realizaron un operativo en la Ruta Viva que evidenció excesos de velocidad. Las autoridades piden mayor compromiso ciudadano para reducir siniestros y fortalecer la seguridad vial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Operativo en la Ruta Viva identifica a conductores que superan los límites de velocidad
El control.
Operativo en la Ruta Viva identifica a conductores que superan los límites de velocidad
El control.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Un operativo en el km 8 de la Ruta Viva evidenció múltiples excesos de velocidad, mientras autoridades insisten en respetar los límites para reducir siniestros y proteger a los usuarios.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y la Policía Nacional realizaron este 14 de noviembre un operativo preventivo en el km 8 de la Ruta Viva, en sentido Quito-Aeropuerto, donde detectaron a varios conductores que superaban los límites de velocidad, una conducta que aumenta el riesgo de siniestros en este corredor.

Operativo confirma que el exceso de velocidad sigue siendo frecuente

Desde muy temprano, los equipos de control instalaron el cinemómetro a dos kilómetros del punto de detención. Allí se registró que numerosos vehículos circularon por encima de lo permitido. En la Ruta Viva y la av. Simón Bolívar, los límites son de 70 km/h para pesados y 90 km/h para livianos, cifras que muchos conductores superaron.

El coordinador de Operaciones de la AMT, David Arguello, señaló que Quito necesita mayor corresponsabilidad para cumplir la meta municipal de reducir los siniestros de tránsito. Indicó que aún falta compromiso para evitar conductas riesgosas en vías de alta velocidad.

Durante el control, los agentes detuvieron a los vehículos marcados y explicaron a cada conductor las consecuencias del exceso de velocidad. Según Arguello, esta medida busca generar conciencia y reducir víctimas en accidentes.

Cómo se realizó el control de velocidad

El operativo utilizó la cápsula de seguridad, donde el personal de la AMT procedió a detener a todos los automotores que registraron exceso. Allí verificaron licencias, matrículas, permisos habilitantes, así como situaciones como vidrios polarizados no permitidos, placas ocultas u otras irregularidades.

Los agentes recalcaron que estas intervenciones se ejecutan para evitar riesgos en corredores donde se registran siniestros con frecuencia. Además, recordaron que respetar la velocidad aumenta la supervivencia en caso de accidente y mejora la movilidad en general.

Las autoridades explican que la velocidad excesiva sigue siendo un factor común en los informes de tránsito y que, con controles frecuentes, esperan modificar hábitos de conducción peligrosos.

La Policía Nacional refuerza la seguridad en la zona

El componente policial estuvo liderado por el capitán Jimmy Calero, quien destacó que estos operativos también contribuyen a prevenir hechos delictivos en los accesos a Tumbaco y en las vías principales de la zona.

La Policía verificó antecedentes, estado de placas, matrículas y posibles causas pendientes. Calero recordó a los conductores la importancia de portar documentos en regla y colaborar durante los controles.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Consulta Popular Ecuador 2025: Horarios y desvíos de la Metrovía Guayaquil el 16 de noviembre

Madre de Jorge Glas exige hospitalización y traslado de cárcel de máxima seguridad en Santa Elena

Ampetra y Cuenca Juniors clasifican a semifinales del Ascenso 2025 tras victorias en cuartos de final

‘Vegeta’, de Dragon Ball Z salvó a un niño de un ataque de cientos de abejas asesinas

Conoce qué truco casero permite que la ropa salga sin arrugas de la lavadora

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO