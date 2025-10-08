Operativo en Portoviejo desmantela banda que usaba prendas similares a las de la Policía para robar

Siete personas, incluido un menor de edad, fueron aprehendidas este miércoles en el sitio Mejía de Portoviejo. Esto tras una serie de allanamientos realizados por la Policía Judicial (PJ). Las detenciones se produjeron luego de un robo perpetrado en la madrugada en Ríochico. Allí, un grupo de delincuentes, disfrazados con prendas similares a las usadas por agentes de la PJ y la Unidad Antinarcóticos entraron a una vivienda.

De dicho inmueble se sustrajeron dinero, joyas, un vehículo y equipos electrónicos de un inmueble. El jefe de la Policía Judicial, Carlos Endara, confirmó que los aprehendidos, formarían parte de una estructura criminal vinculada. Esta tendría vínculos con al menos siete robos similares en Portoviejo y sus alrededores en los últimos meses. Entre las personas aprehendidas está la esposa de uno de los cinco hombres detenidos.

Allanamientos se ejecutaron en Portoviejo

Durante los allanamientos, las autoridades recuperaron droga, armas de corto y largo alcance, municiones, joyas, motocicletas, celulares. También se recuperó una pistola Glock robada a un policía, en Quito, en marzo pasado. Además, se halló una caja fuerte sustraída en un robo anterior. Endara explicó que la banda operaba desde varias viviendas: una para reuniones, otra para ocultar armas, una tercera para guardar objetos robados y una más como centro de operaciones.

“Esperamos dar con al menos dos integrantes más de esta estructura criminal en los próximos allanamientos”, afirmó el oficial. Él instó a las víctimas de la banda a presentar denuncias para fortalecer los elementos de convicción ante la justicia. Las autoridades destacaron la planificación de los delincuentes, quienes utilizaban uniformes y tácticas que simulaban operativos policiales para cometer los robos.

Se busca a otros miembros de la banda

Este modus operandi generó alarma en la comunidad, ya que los criminales lograron confundir a las víctimas al hacerse pasar por agentes de Policía. La PJ señaló que las investigaciones continuarán para desmantelar por completo la red delictiva y recuperar más objetos robados. La Policía Judicial pidió a la ciudadanía colaborar con información que permita identificar a otras posibles víctimas o capturar a los restantes miembros de la banda.

“Con las evidencias recolectadas, confiamos en que las autoridades judiciales impondrán sanciones ejemplares a quienes han actuado al margen de la ley”, concluyó Endara. Este operativo representa un avance en la lucha contra el crimen organizado en Portoviejo. En esta ciudad, los robos bajo esta modalidad han afectado la seguridad ciudadana en los últimos meses. Las autoridades esperan que las denuncias ciudadanas contribuyan a esclarecer más casos. (17)