Operativo Libertad 1030 permite la captura de tres implicados en presunto secuestro y extorsión

Tres personas aprehendidas dejó el Operativo Libertad 1030, desarrollado en Manta y coordinado con la Unidad Antisecuestro (UNASE) de Manabí, tras descubrirse una estructura criminal que habría exigido USD 5.000 a un comerciante de Portoviejo mediante un presunto secuestro extorsivo, según confirmó el coronel Geovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.

Inicio del operativo y hallazgos preliminares

Las investigaciones comenzaron luego de que los familiares de un comerciante portovejense presentaran una denuncia por secuestro. De acuerdo con el reporte oficial, a la víctima la retuvieron mientras los extorsionadores exigían el pago de USD 5.000. Esta suma debía ser depositada en la cuenta bancaria de una mujer, identificada durante las primeras diligencias.

El coronel Naranjo explicó que el análisis técnico realizado por la UNASE permitió rastrear los movimientos financieros y vincular la actividad ilícita con personas que operaban desde dentro del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Ese hallazgo llevó a la activación de un operativo simultáneo entre unidades de investigación, inteligencia y grupos tácticos.

Intervenciones simultáneas y detenidos

Durante los allanamientos ejecutados en Manta y en el interior del centro carcelario, se logró la aprehensión de tres personas. Entre ellas dos privados de libertad, quienes presuntamente dirigían la operación delictiva desde la prisión. La tercera persona detenida sería la titular de la cuenta donde se realizó el depósito exigido a los familiares del comerciante.

Según Naranjo, la estructura “no operaba de forma improvisada”, sino bajo un modus operandi sostenido, que habría permitido la comisión de múltiples secuestros extorsivos tanto en Portoviejo como en Manta. Aunque la Policía no ofreció cifras exactas sobre casos vinculados, se confirmó que existen denuncias previas con patrones similares.

Coordinación institucional y evidencia recabada

La Policía informó que en los allanamientos se levantaron indicios documentales y electrónicos, incluyendo registros financieros, teléfonos celulares y dispositivos que serán analizados por Criminalística. El objetivo es determinar el alcance de la red, su estructura interna y posibles conexiones con otros hechos delictivos registrados en la provincia.

El coronel Naranjo destacó que la intervención respondió a un trabajo conjunto entre unidades preventivas, investigativas y operativas, enmarcado en la estrategia de reducción de delitos de alto impacto en Manabí. También hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o secuestro.

“Es fundamental que la ciudadanía identifique a estas personas y colabore con información que nos permita evitar nuevos casos”, señaló el jefe policial.

Impacto en la seguridad ciudadana

El operativo Libertad 1030 se suma a las acciones policiales desplegadas en Manabí para contener delitos como extorsión, secuestro y amenazas, que inciden directamente en la percepción de inseguridad de la población. Autoridades aseguran que la captura de los tres implicados constituye un golpe importante para una red que habría operado por varios meses.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no reveló los nombres de los detenidos, en respeto al debido proceso, y continúa con la investigación para esclarecer si existen más personas involucradas. (17)