COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Operativo Libertad 1030 permite la captura de tres implicados en presunto secuestro y extorsión

Un operativo policial en Manabí permitió desarticular una estructura que ejecutaba secuestros extorsivos, con tres detenidos tras una investigación técnica liderada por la UNASE.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Un operativo policial permitió desarticular una estructura que ejecutaba secuestros extorsivos
Un operativo policial permitió desarticular una estructura que ejecutaba secuestros extorsivos
Un operativo policial permitió desarticular una estructura que ejecutaba secuestros extorsivos
Un operativo policial permitió desarticular una estructura que ejecutaba secuestros extorsivos

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Tres personas aprehendidas dejó el Operativo Libertad 1030, desarrollado en Manta y coordinado con la Unidad Antisecuestro (UNASE) de Manabí, tras descubrirse una estructura criminal que habría exigido USD 5.000 a un comerciante de Portoviejo mediante un presunto secuestro extorsivo, según confirmó el coronel Geovanni Naranjo, comandante de la Zona 4 de la Policía Nacional.

Inicio del operativo y hallazgos preliminares

Las investigaciones comenzaron luego de que los familiares de un comerciante portovejense presentaran una denuncia por secuestro. De acuerdo con el reporte oficial, a la víctima la retuvieron mientras los extorsionadores exigían el pago de USD 5.000. Esta suma debía ser depositada en la cuenta bancaria de una mujer, identificada durante las primeras diligencias.

El coronel Naranjo explicó que el análisis técnico realizado por la UNASE permitió rastrear los movimientos financieros y vincular la actividad ilícita con personas que operaban desde dentro del Centro de Rehabilitación Social El Rodeo. Ese hallazgo llevó a la activación de un operativo simultáneo entre unidades de investigación, inteligencia y grupos tácticos.

Intervenciones simultáneas y detenidos

Durante los allanamientos ejecutados en Manta y en el interior del centro carcelario, se logró la aprehensión de tres personas. Entre ellas dos privados de libertad, quienes presuntamente dirigían la operación delictiva desde la prisión. La tercera persona detenida sería la titular de la cuenta donde se realizó el depósito exigido a los familiares del comerciante.

Según Naranjo, la estructura “no operaba de forma improvisada”, sino bajo un modus operandi sostenido, que habría permitido la comisión de múltiples secuestros extorsivos tanto en Portoviejo como en Manta. Aunque la Policía no ofreció cifras exactas sobre casos vinculados, se confirmó que existen denuncias previas con patrones similares.

Coordinación institucional y evidencia recabada

La Policía informó que en los allanamientos se levantaron indicios documentales y electrónicos, incluyendo registros financieros, teléfonos celulares y dispositivos que serán analizados por Criminalística. El objetivo es determinar el alcance de la red, su estructura interna y posibles conexiones con otros hechos delictivos registrados en la provincia.

El coronel Naranjo destacó que la intervención respondió a un trabajo conjunto entre unidades preventivas, investigativas y operativas, enmarcado en la estrategia de reducción de delitos de alto impacto en Manabí. También hizo un llamado a la ciudadanía para que denuncie cualquier intento de extorsión o secuestro.
Es fundamental que la ciudadanía identifique a estas personas y colabore con información que nos permita evitar nuevos casos”, señaló el jefe policial.

Impacto en la seguridad ciudadana

El operativo Libertad 1030 se suma a las acciones policiales desplegadas en Manabí para contener delitos como extorsión, secuestro y amenazas, que inciden directamente en la percepción de inseguridad de la población. Autoridades aseguran que la captura de los tres implicados constituye un golpe importante para una red que habría operado por varios meses.

Hasta el cierre de esta edición, la Policía no reveló los nombres de los detenidos, en respeto al debido proceso, y continúa con la investigación para esclarecer si existen más personas involucradas. (17)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Dos delincuentes fueron golpeados por pasajeros de la Metrovía en el centro de Guayaquil

Operativo Libertad 1030 permite la captura de tres implicados en presunto secuestro y extorsión

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Dos delincuentes fueron golpeados por pasajeros de la Metrovía en el centro de Guayaquil

Operativo Libertad 1030 permite la captura de tres implicados en presunto secuestro y extorsión

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Arconel aprueba costos eléctricos para 2026 y mantiene subsidio estatal por 598 millones de dólares

Dos delincuentes fueron golpeados por pasajeros de la Metrovía en el centro de Guayaquil

Municipio de Cuenca enfrenta indicios penales por contrataciones, incluyendo blindado de USD 176.800

Cómo quitar el maquillaje de las fundas de almohada: esto es lo que recomiendan las expertas para quitarlo

Doble tragedia en una familia: una mujer muere en choque frontal y su esposo fallece tras conocer la noticia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO