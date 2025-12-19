Operativo policial incauta material explosivo usado por organización criminal

La Policía Nacional del Ecuador realizó un allanamiento en un inmueble de la provincia de El Oro, utilizado por el grupo delincuencial organizado Los Lobos como centro de almacenamiento de material explosivo. La intervención se realizó el 18 de diciembre. Esta acción permitió decomisar varias cargas explosivas de alto impacto.

Indicios incautados en la intervención

El operativo, denominado ‘Cruzada por la Seguridad 166’, se llevó a cabo en el Distrito Pasaje, cantón Machala. El operativo se realizó tras investigaciones previas en donde se logró identificar el lugar donde se guardaban artefactos explosivos improvisados de gran poder destructivo.

Entre los indicios levantados durante la intervención se encuentran : un dron, un terminal móvil, una motocicleta recuperada, panfletos con mensajes extorsivos y varias cargas explosivas de alto impacto. Todos estos elementos fueron ingresados bajo cadena de custodia a las bodegas de evidencias correspondientes.

Amenazas detectadas en la provincia

Las investigaciones revelaron que el inmueble era empleado para almacenar estos materiales, presuntamente bajo la dirección de un individuo conocido como alias “Doctor”. Además, se encontraron panfletos dirigidos a intimidar a autoridades del Ministerio del Interior, unidades educativas y comercios locales.

Estas prácticas forman parte de tácticas destinadas a obtener recursos mediante extorsiones sistemáticas y generar temor en la población. La intervención buscó prevenir posibles actos delictivos y proteger a los sectores afectados.

Acciones para contrarrestar la delincuencia organizada

Con esta operación, la Policía Nacional buscó reducir las amenazas de la organización Los Lobos, que mantiene presencia en varias zonas del país y ha sido vinculada a actividades de extorsión en provincias como El Oro.

La acción policial evitó la continuación de hechos que ponían en riesgo la seguridad de escuelas y negocios en el cantón Pasaje. Las autoridades continúan las indagaciones para localizar a otros posibles involucrados en esta estructura.

Esfuerzos continuos contra el crimen

Según datos policiales , en el marco de estrategias nacionales para combatir la delincuencia organizada, operativos como este contribuyen a desarticular redes que emplean violencia e intimidación. Los indicios decomisados refuerzan las evidencias sobre el uso de explosivos en actividades extorsivas. (39)