Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Quito
Sociedad

Operativos de alcohotest dejan 62 detenidos por conducir en estado de embriaguez en diciembre

Los controles de alcohotest en Quito dejaron 62 detenidos en diciembre. La AMT intensificó los operativos para prevenir siniestros viales en fiestas.
3 minutos de lectura
Operativos de alcohotest dejan 62 detenidos por conducir en estado de embriaguez en diciembre
Uno de los controles.
Operativos de alcohotest dejan 62 detenidos por conducir en estado de embriaguez en diciembre
Uno de los controles.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

Los operativos de alcohotest ejecutados por la AMT en Quito durante diciembre registran 62 detenidos, en un mes marcado por mayor riesgo vial.

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) detuvo a 62 personas por conducir en estado de embriaguez durante diciembre de 2025, en Quito, como parte de operativos preventivos realizados por el aumento del consumo de alcohol en festividades.

Resultados del último fin de semana

Durante el último fin de semana, los controles de alcohotest ejecutados en distintos puntos de la capital dejaron 21 personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol.

Los operativos se desarrollaron en sectores estratégicos de alta circulación vehicular. La AMT priorizó zonas con antecedentes de siniestralidad vial durante jornadas nocturnas y de madrugada.

Estas acciones forman parte del plan operativo especial de diciembre, un periodo considerado de alta conflictividad vial por celebraciones navideñas y de fin de año.

Balance mensual de aprehendidos

Con los resultados más recientes, la AMT confirmó que el número total de aprehendidos por esta causa en diciembre asciende a 62 personas, según datos oficiales.

Del total registrado, 53 conductores corresponden a vehículos particulares, lo que evidencia un alto incumplimiento de la normativa en este segmento.

Además, se reportaron 6 conductores de taxis, 2 de camiones y 1 de un bus de transporte público, cifras que preocupan por el riesgo colectivo que representan.

Pronunciamiento de la AMT

El director general de la AMT, Washington Martínez, informó que los operativos se mantienen activos durante todo el mes, con refuerzos en fechas clave.

Según la autoridad, el objetivo principal consiste en prevenir siniestros de tránsito, reducir la siniestralidad vial y proteger la vida de peatones y conductores.

Martínez señaló que la conducción bajo los efectos del alcohol continúa como una de las principales causas de accidentes graves en la ciudad.

Sanciones según el COIP

La conducción en estado de embriaguez constituye una infracción grave, tipificada en el artículo 385 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

Cuando el nivel de alcohol se ubica entre 0,3 y 0,8 gramos por litro de sangre, la sanción incluye multa de un salario básico, pérdida de cinco puntos y cinco días de privación de libertad.

Si el nivel supera 0,8 y hasta 1,2 gramos, la multa asciende a dos salarios básicos, con pérdida de diez puntos y quince días de privación de libertad.

Sanciones más severas por alto consumo

Cuando el nivel de alcohol es superior a 1,2 gramos, la normativa establece tres salarios básicos de multa, suspensión de la licencia por 60 días y 30 días de privación de libertad.

Para conductores de transporte público, comercial o de carga, la regulación es más estricta. El límite permitido es de 0,1 gramos de alcohol por litro de sangre.

En estos casos, la sanción contempla la pérdida de 30 puntos en la licencia y 90 días de privación de libertad, debido al alto riesgo para terceros.

Prevención durante la temporada festiva

La AMT intensifica los operativos de alcohotest durante diciembre como parte de su estrategia de seguridad vial preventiva.

Las autoridades reiteran el llamado a la ciudadanía para evitar conducir tras consumir alcohol y optar por alternativas de transporte seguro.

