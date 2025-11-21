COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Mundo
Latinoamérica

Perú emite orden de captura nacional e internacional contra exministra Betssy Chávez en caso de rebelión

El primer ministro peruano, Ernesto Álvarez, descartó irrumpir en la embajada mexicana para detener a Chávez.
El Poder Judicial (PJ) de Perú impuso cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino.
Betssy Chávez solicitó refugio en la Embajada de México en Lima, donde se encuentra actualmente.
El Poder Judicial (PJ) de Perú impuso cinco meses de prisión preventiva contra la ex primera ministra Betssy Chávez Chino.
Betssy Chávez solicitó refugio en la Embajada de México en Lima, donde se encuentra actualmente.

