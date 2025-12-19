Ordenanza de avalúos define nuevos valores del suelo urbano y rural en Santo Domingo

El Concejo Municipal aprobó la ordenanza de avalúos en Santo Domingo, tras un debate extenso, con efectos directos en el cálculo del impuesto predial.

El Concejo Municipal de Santo Domingo, durante una sesión desarrollada esta semana, aprobó con ocho votos a favor y cuatro en contra la ordenanza de avalúos, que define el valor del suelo y edificaciones para el cálculo del impuesto predial urbano y rural en el cantón.

La ordenanza aprobada contiene el plano del valor de la tierra, así como los factores de corrección del valor del suelo y de las edificaciones, instrumentos técnicos que sirven de base para la determinación del tributo predial anual. Esta aprobación, por ley, se debe definir cada dos años.

Durante el debate, la concejal Jazmín García recordó que la actualización de la ordenanza de avalúos es una obligación legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, que debe cumplirse cada dos años, conforme a la normativa vigente.

García detalló que varios sectores fueron considerados zonas de desarrollo, entre ellos la vía Chone (Bombolí), vía Umpechico, cooperativa 9 de Diciembre, parque Jelen Tenka, sector Toachi y la avenida La Lorena.

Sectores sin incremento según informes técnicos

Según los informes técnicos de Avalúos, en algunos sectores no se registran incrementos en el valor del suelo. Entre ellos constan zonas como El Ébano y Buen Vivir, donde el metro cuadrado se mantiene en USD 24.

La concejal explicó que estos valores responden a criterios técnicos establecidos en el catastro municipal, considerando variables como uso del suelo, servicios básicos y consolidación urbana.

Desde la administración municipal se señaló que la ordenanza no aplica incrementos generalizados, sino ajustes diferenciados según la realidad territorial de cada sector.

Postura del Ejecutivo municipal

El alcalde Wilson Erazo indicó que las obras macro ejecutadas en la ciudad corresponden a mejoras generales, y que, conforme a la ley, su financiamiento se distribuye en plazos de hasta 20 años, de acuerdo con la capacidad de pago de los contribuyentes.

Erazo explicó que los valores asociados a obras se reflejan progresivamente en el tiempo, evitando impactos inmediatos en la economía de los propietarios.

Además, precisó que la ordenanza busca ordenar el crecimiento urbano y mantener actualizado el catastro municipal.

Sectores con variaciones en el predial

El debate se concentró en los sectores donde sí se registrarán variaciones en el impuesto predial, como los alrededores del Bombolí Shopping, la avenida Río Toachi, y zonas con obras viales recientes, como la avenida Las Delicias y la avenida Colorados del Búa.

También se incluyó a La Lorena como zona de transición, lo que implica ajustes graduales en los valores del suelo.

De acuerdo con la información expuesta en la sesión, el incremento promedio señalado es del 1,41 %, principalmente en áreas con mayor desarrollo urbano y cercanía a infraestructura pública.

Observaciones y votos en contra

Los concejales que votaron en contra cuestionaron la suficiencia de la información técnica presentada. Pedro Alcívar señaló que la situación económica y social es difícil, y sostuvo que todas las propiedades están sobrevaloradas.

Por su parte, la edil Ana Caicedo afirmó que aún existen contribuyentes que no han cancelado el impuesto predial del año en curso. Esto, a su criterio, debe considerarse antes de cualquier ajuste.

El concejal Julio Calero indicó que, según lo expuesto, los sectores populares no tendrían incrementos. Además precisó que los valores más altos corresponden a predios cercanos al parque Jelen Tenka.

Datos catastrales y alcance

El Municipio informó que en el cantón existen aproximadamente 190.000 predios catastrados, tanto urbanos como rurales. La ordenanza aprobada servirá de base para el cálculo del impuesto predial en los próximos períodos fiscales.