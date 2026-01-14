COMUNIDAD POR USD 1
Orense anuncia el fichaje de Stefano Callegari y la renovación de Nixon Molina para 2026

Orense anuncia el fichaje de Stefano Callegari y la renovación de Nixon Molina para 2026

Orense SC oficializó este martes 13 de enero de 2026 el fichaje del defensor argentino Stefano Callegari y la renovación del mediocampista Nixon Molina para la temporada 2026.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com
Orense Sporting Club anunció este martes 13 de enero de 2026 en Machala, Ecuador, la contratación del defensor central argentino Stefano Callegari como jugador libre. Además la extensión del contrato del mediocampista ecuatoriano Nixon Molina, con el objetivo de fortalecer el plantel para la temporada 2026.
El club dirigido por el argentino Raúl Antuña competirá en la fase previa de la Copa Sudamericana, la LigaPro Serie A y la Copa Ecuador.

Primer refuerzo extranjero para 2026

El club machaleño presentó a Stefano Callegari, defensor central argentino de 29 años, quien llega como agente libre tras su paso por Nueva Chicago de la Primera Nacional argentina. Orense detalló en comunicado oficial: “Anunciamos a nuestro primer refuerzo para la temporada 2026, Stefano Callegari, defensor central argentino de 29 años de edad”.
El zaguero se caracteriza por su buena salida desde el fondo, precisión en el pase largo, solidez en el juego aéreo y liderazgo en la zaga.

Trayectoria de Stefano Callegari

Callegari realizó sus divisiones formativas en Newell’s Old Boys, club donde debutó profesionalmente en 2018. Posteriormente defendió las camisetas de Platense, Agropecuario, Aldosivi y Nueva Chicago, equipo al que llegó en 2024 y donde fue capitán y referente durante dos temporadas.
Con su incorporación, Orense busca reforzar la defensa aportando experiencia y liderazgo a la plantilla. El club resaltó que Callegari llega con el objetivo de contribuir al logro de metas importantes en la temporada 2026.

Renovación de un pilar nacional

Orense anunció también la extensión contractual de Nixon Molina, mediocampista central de 32 años que llegó al equipo en la campaña anterior y se consolidó rápidamente como pieza clave.
El comunicado indicó: “Tenemos el agrado de anunciar la renovación de nuestro mediocampista central, Nixon Molina, quien seguirá aportando equilibrio, entrega y experiencia al equipo de la provincia durante la temporada 2026”.
En 2025, Molina disputó 38 partidos, anotó 1 gol, repartió 2 asistencias y participó en numerosas creaciones de jugadas que finalizaron en gol.

Torneos que disputará el club

Orense SC disputará la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 ante Macará el 5 de marzo, además de competir en la LigaPro Serie A y la Copa Ecuador. La continuidad de Nixon Molina garantiza equilibrio en el mediocampo, mientras que la llegada de Stefano Callegari fortalece la última línea con un defensor experimentado en el fútbol argentino.
Ambas decisiones forman parte de la planificación del club para afrontar un calendario exigente en tres competiciones.

