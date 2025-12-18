COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 6 meses
Espectáculos
FARÁNDULA

Organización Miss Ecuador celebró encuentro navideño con su staff y reinas en Guayaquil

La organización Miss Ecuador reunió a su equipo profesional, reinas y colaboradores en un encuentro navideño que fortaleció la unión institucional y reafirmó su proyección internacional.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Organización Miss Ecuador reunió a su staff y reinas en Guayaquil.
La Organización Miss Ecuador fortaleció a su equipo en un encuentro navideño en Guayaquil.
Organización Miss Ecuador reunió a su staff y reinas en Guayaquil.
La Organización Miss Ecuador fortaleció a su equipo en un encuentro navideño en Guayaquil.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La organización Miss Ecuador celebró un encuentro navideño junto a su staff profesional, reinas y colaboradores, en un almuerzo ofrecido por su directora general, María del Carmen de Aguayo.

La actividad se desarrolló en Guayaquil y consolidó el espíritu de cercanía, trabajo en equipo y compromiso dentro del certamen nacional de belleza.

Durante la jornada, la familia Miss Ecuador compartió momentos de unión y amistad, mientras reafirmó su propósito de continuar posicionando el nombre del país en certámenes internacionales.

El encuentro también permitió fortalecer la coordinación entre las distintas áreas que sostienen la estructura profesional del concurso.

Organización Miss Ecuador fortalece su estructura institucional

Al almuerzo asistieron reconocidos diseñadores, reinas en funciones y exrepresentantes que forman parte activa del proyecto Miss Ecuador.

Entre los invitados destacaron la diseñadora María del Mar Proaño, Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025; Valeria Palma, Reina Internacional del Café 2025; y Ami Ocampo, Reina Hispanoamericana Ecuador 2025.

También participaron Dagmar Prieto, Reina Hispanoamericana Ecuador 2024; Mariana Narváez, Reina Internacional del Café Ecuador 2024; y Cristina Hidalgo, Miss Ecuador 2019.

La presencia de figuras de distintas generaciones reflejó la continuidad y solidez del certamen a nivel nacional.

Respalda participación internacional en Vietnam

En paralelo, la organización Miss Ecuador mantiene un acompañamiento permanente a Alexandra Mina, primera finalista del Miss Ecuador 2025. Ella representa al país en el Miss Cosmo International 2025.

La joven santodomingueña, de 20 años, participa actualmente en el certamen que se desarrolla en Vietnam.

La mañana de este 18 de diciembre de 2025, Alexandra Mina intervino en la competencia preliminar, cumpliendo una exigente agenda internacional.

La gala final del Miss Cosmo International 2025 se realizará este sábado 20 de diciembre, con expectativas positivas para la representante ecuatoriana.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Donald Trump afirma que no necesita aval del Congreso para acciones militares en Venezuela

Rafael Correa responde a The New York Times sobre la Base de Manta y el narcotráfico en Ecuador

Jombriel entra en la lista musical del año de Barack Obama con su “Vitamina”

El Consulado del Ecuador en Nueva York celebró el Día Internacional del Migrante junto a ecuatorianos

Luto en Ecuador: Fallece el expresidente Rodrigo Borja Cevallos a los 90 años

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO