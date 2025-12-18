Organización Miss Ecuador celebró encuentro navideño con su staff y reinas en Guayaquil

La organización Miss Ecuador celebró un encuentro navideño junto a su staff profesional, reinas y colaboradores, en un almuerzo ofrecido por su directora general, María del Carmen de Aguayo.

La actividad se desarrolló en Guayaquil y consolidó el espíritu de cercanía, trabajo en equipo y compromiso dentro del certamen nacional de belleza.

Durante la jornada, la familia Miss Ecuador compartió momentos de unión y amistad, mientras reafirmó su propósito de continuar posicionando el nombre del país en certámenes internacionales.

El encuentro también permitió fortalecer la coordinación entre las distintas áreas que sostienen la estructura profesional del concurso.

Organización Miss Ecuador fortalece su estructura institucional

Al almuerzo asistieron reconocidos diseñadores, reinas en funciones y exrepresentantes que forman parte activa del proyecto Miss Ecuador.

Entre los invitados destacaron la diseñadora María del Mar Proaño, Gisselle Rosales, Miss Ecuador 2025; Valeria Palma, Reina Internacional del Café 2025; y Ami Ocampo, Reina Hispanoamericana Ecuador 2025.

También participaron Dagmar Prieto, Reina Hispanoamericana Ecuador 2024; Mariana Narváez, Reina Internacional del Café Ecuador 2024; y Cristina Hidalgo, Miss Ecuador 2019.

La presencia de figuras de distintas generaciones reflejó la continuidad y solidez del certamen a nivel nacional.

Respalda participación internacional en Vietnam

En paralelo, la organización Miss Ecuador mantiene un acompañamiento permanente a Alexandra Mina, primera finalista del Miss Ecuador 2025. Ella representa al país en el Miss Cosmo International 2025.

La joven santodomingueña, de 20 años, participa actualmente en el certamen que se desarrolla en Vietnam.

La mañana de este 18 de diciembre de 2025, Alexandra Mina intervino en la competencia preliminar, cumpliendo una exigente agenda internacional.

La gala final del Miss Cosmo International 2025 se realizará este sábado 20 de diciembre, con expectativas positivas para la representante ecuatoriana.