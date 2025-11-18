¡Orgullo ecuatoriano! Michael Morales llega al Top 3 del peso wélter de la UFC

Michael Morales, oriundo de Pasaje, provincia de El Oro, consolidó su estatus como contendiente de élite tras ascender este martes al Top 3 del ranking de peso wélter de la Ultimate Fighting Championship (UFC). Michael Morales subió cinco puesto en el ranking

Este salto monumental se produce luego de su espectacular victoria por TKO sobre Sean Brady en el UFC 322, del reciente domingo, con el mantiene un impresionante récord invicto de 19-0.

‘La Araña’ se ubicaba en el octavo puesto de las 170 libras. Sin embargo, el ranking oficial fue actualizado hoy, teniendo como número uno a Jack Della Maddalena, seguido de Belal Muhammad y de Morales.

Así, el ecuatoriano de 26 años se posiciona de manera oficial como un serio aspirante al título, demostrando que está listo para enfrentar a los nombres más grandes en la categoría de las 170 libras y llevar la bandera del país a la cima.

Un triunfo clave en la UFC

La victoria en el evento UFC 322 fue determinante para este significativo salto. Michael Morales enfrentó a un top contender como Sean Brady y logró una finalización por TKO en el primer round. Este tipo de triunfos contundentes sobre rivales ranqueados son el factor principal que impulsa a los peleadores en el sistema de clasificación de la UFC.

El sistema de clasificación de la UFC es votado por un panel de miembros de los medios de comunicación de las artes marciales mixtas (MMA), y refleja la percepción de quién es el más merecedor de estar cerca de la disputa por el título. Al entrar en el Top 3, Morales se ha posicionado de manera oficial como un serio aspirante. Su racha de victorias, ahora en 19-0, lo convierte en uno de los récords invictos más largos activos en la organización.

Michael Morales ganó más de 100 mil dólares

La UFC premia a sus peleadores por tres parámetros: victoria, visibilidad, ranking. Al cumplir con los tres puntos, Morales recibió entre 100 mil y 150 mil dólares, tras vencer a Brady por nocaut en el primer asalto.

Además, tras la pelea, la UFC publicó un video en donde le daban la noticia a Morales que, una vez más, ganó un bono de la noche por 50 mil dólares.

Así, la ‘Araña’ se llevó del Madison Square Garden alrededor de 200 mil dólares.

La situación actual de la división wélter

La división de peso wélter (170 libras) es una de las más competitivas y pobladas de la UFC.

Actualmente, el campeón es Islam Makhachev. Con Michael Morales en el tercer puesto, su nombre pasa a ser un rival potencial para el campeón o un contrincante clave para los otros miembros del top.

El desempeño constante del peleador oriundo de Pasaje ha llamado la atención de la directiva de la UFC y de los aficionados a nivel mundial.