Orquesta Filarmónica Municipal presentó la gala “Viva La France” en Guayaquil

La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil ofreció la gala “Viva La France” el jueves 25 de septiembre en el Teatro Centro de Arte, bajo la dirección del maestro francés Joybert Clement, invitado por el Municipio de Guayaquil para compartir un programa dedicado a compositores de Francia y abierto de forma gratuita al público.

Una noche con música francesa en Guayaquil

Las luces de la sala se apagaron a las 20:00 y comenzó la presentación con un repertorio que incluyó obras de Georges Bizet, Gabriel Fauré, Bohuslav Martinů, Maurice Ravel y Claude Debussy. La propuesta reunió a más de 300 asistentes, quienes disfrutaron de un espectáculo sin costo y accesible para toda la ciudadanía.

Previo al concierto, Clement, de 46 años, expresó su satisfacción por debutar en la Perla del Pacífico. “Estoy muy orgulloso de poder estar aquí. Gracias por invitarme a compartir estos momentos con grandes músicos”, dijo el director.

El recital formó parte del ciclo de actividades que impulsa la Dirección Filarmónica y de Educación Artística Municipal, creado con el objetivo de acercar la música sinfónica a nuevos públicos en Guayaquil.

Invitados internacionales y respuesta del público

La velada contó también con la participación del violista Jean-Philippe Bardon, intérprete francés con 23 años de trayectoria internacional. Bardon agradeció la invitación del Cabildo y resaltó el papel de la cultura como puente de intercambio artístico.

El público respondió con intensos aplausos tras cada interpretación, destacando la calidad de los músicos locales y la presencia de artistas invitados. Muchos asistentes señalaron que este tipo de espectáculos suelen tener un alto costo en el circuito comercial, por lo que valoraron la oportunidad de acceder gratuitamente a un evento de este nivel.

El concierto se desarrolló en un espacio con capacidad completa y reforzó la programación cultural del Teatro Centro de Arte, uno de los escenarios más activos de Guayaquil.

Ciclo de conciertos gratuitos y acceso a la cultura

El programa “Viva La France” se enmarca en el calendario de presentaciones gratuitas promovidas por la municipalidad. Estas actividades buscan fortalecer la educación musical y ampliar el acceso de la ciudadanía a propuestas artísticas de calidad.

La Dirección Filarmónica y de Educación Artística Municipal mantiene un plan de trabajo que incluye conciertos temáticos, actividades pedagógicas y la incorporación de solistas internacionales. En lo que va del año, la agenda ha contemplado tributos a diferentes géneros y países, con el fin de diversificar la oferta cultural.

La estrategia municipal se alinea con la política de consolidar a Guayaquil como un referente cultural en la región. Para ello, se han programado eventos en escenarios como el Teatro Centro de Arte, el Palacio de Cristal y espacios abiertos en distintos sectores de la ciudad.

Contexto de la gestión cultural en Guayaquil

El Municipio de Guayaquil ha implementado en los últimos años un modelo de gestión cultural que combina la organización de espectáculos gratuitos con la promoción del talento local. La Orquesta Filarmónica Municipal, creada como un proyecto permanente, se ha convertido en el eje de estas actividades.

La llegada de directores y solistas extranjeros, como Clement y Bardon, permite a la agrupación ampliar su repertorio y fortalecer los intercambios artísticos. Al mismo tiempo, los músicos ecuatorianos tienen la posibilidad de trabajar con figuras internacionales y enriquecer su experiencia profesional.

Para los ciudadanos, la programación cultural gratuita representa un acceso directo a expresiones artísticas que, en otros contextos, se reservan a públicos especializados o con capacidad de pago. Con ello, se busca democratizar la música sinfónica y consolidar el vínculo de la ciudad con la cultura universal.