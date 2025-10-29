COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

En su lugar, se realizará únicamente la Sesión Solemne en el salón municipal. Esta medida busca honrar la memoria de las víctimas de la represión durante las protestas. 
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Otavalo conmemorará 196 años como ciudad con sesión solemne y sin desfile por secuelas del paro
Otavalo conmemorará 196 años como ciudad con sesión solemne y sin desfile por secuelas del paro
Otavalo conmemorará 196 años como ciudad con sesión solemne y sin desfile por secuelas del paro
Otavalo conmemorará 196 años como ciudad con sesión solemne y sin desfile por secuelas del paro

Kathya Mero

Redacción ED.

Kathya Mero

Redacción ED.

kathyamero2000@gmail.com

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Municipal de Otavalo canceló el tradicional desfile cívico militar programado para el 31 de octubre, fecha en que se conmemora la elevación de villa. La decisión, anunciada por el concejal José Yamberla, responde a la situación de recuperación que enfrenta la ciudad de la sierra norte tras el paro nacional de 31 días, del 22 de septiembre al 22 de octubre. En su lugar, se realizará únicamente la Sesión Solemne en el salón municipal. Esta medida busca honrar la memoria de las víctimas de la represión durante las protestas. 

El paro nacional, convocado por la Conaie contra el Decreto Ejecutivo 126 que eliminó el subsidio al diésel, convirtió a Otavalo en epicentro de las movilizaciones en la provincia de Imbabura. Las protestas generaron un saldo de al menos tres fallecidos a nivel nacional, con dos en esta región: Efraín Fuérez, en Cotacachi, e Ilidio Tomalá, en Otavalo, ambos por impactos de bala presuntamente de fuerzas de seguridad. Además, se registraron 22 heridos en Imbabura, incluyendo casos de pérdidas de extremidades y visión, documentados en videos difundidos por manifestantes y verificados por Amnistía Internacional. El 14 de octubre, día clave de confrontaciones, la ciudad se vio envuelta en humo de bombas lacrimógenas, con reportes de ingresos a viviendas para detenciones, lo que dejó un clima de indignación entre la población indígena kichwa.

Secuelas del paro y demandas indígenas

La Federación de los Pueblos Kichwa de la Sierra Norte (Chijallta FICI), integrada por comunidades de Otavalo, Karanki, Natabuela, Imantag y Kayambi, emitió resoluciones en su asamblea extraordinaria del 26 de octubre.  La organización, reunida en su sede con presidentes de pueblos y comunidades, determinó que el acto del 31 de octubre se realice sin presencia de Policía Nacional ni Fuerzas Armadas.

“En respeto a la memoria de nuestros pueblos que fueron reprimidos con violencia desmedida, dejando heridos y asesinados en nuestra propia provincia”, indica el comunicado de la FICI, que busca desmilitarizar eventos oficiales como reparación histórica y garantía de no repetición. Esta petición al Municipio de Otavalo se enmarca en antecedentes de protestas indígenas en Ecuador, como los paros de 2019 y 2022, donde se documentaron abusos similares por parte de uniformados, según informes de la Alianza por los Derechos Humanos.

La federación mantiene su apoyo a la campaña por el «NO» en la Consulta Popular y Referéndum convocada por el Gobierno Nacional, enfocada en reformas constitucionales. Para fortalecer su estructura, se convocó un congreso para el 29 y 30 de noviembre de 2025 en la comunidad de Cachiviro, parroquia San Rafael, con una comisión de dos delegados por cada uno de los cinco pueblos para su coordinación.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Así fue el ataque armado en el que murió un niño de dos años, un adulto y que dejó dos heridos en Portoviejo, según la Policía

Detienen a alias ‘Gordo Arturo’, cabecilla de banda criminal, durante allanamientos en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Otavalo cancela desfile del 31 de octubre y limita festejos a sesión solemne tras paro nacional

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Así fue el ataque armado en el que murió un niño de dos años, un adulto y que dejó dos heridos en Portoviejo, según la Policía

Detienen a alias ‘Gordo Arturo’, cabecilla de banda criminal, durante allanamientos en Quito

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Feriado de Difuntos e Independencia de Cuenca: Gobierno proyecta 1,2 millones de viajeros y $70 millones por feriado

Ataque armado en velorio deja dos muertos en Manta y eleva a 435 las muertes violentas en el distrito

Así fue el ataque armado en el que murió un niño de dos años, un adulto y que dejó dos heridos en Portoviejo, según la Policía

Detienen a alias ‘Gordo Arturo’, cabecilla de banda criminal, durante allanamientos en Quito

Marcos Cangá gana demanda contra 9 de Octubre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO