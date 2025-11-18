¡Otra polémica más! Miss Universo se defiende tras renuncia de miembro del jurado y acusación de falta de transparencia

La Organización Miss Universo se vio obligada a publicar un comunicado este martes, 15 de noviembre de 2025, tras acusaciones de falta de transparencia por parte de su ahora exjurado, Omar Harfuch.

La nueva polémica se da a horas del desfile de Traje Nacional y la Gala Preliminar, dos de las competencias más importantes del certamen.

Renuncia de miembro del jurado desató el escándalo en Miss Universo

Omar Harfuch, compositor y empresario franco-libanés seleccionado como uno de los ocho jueces iniciales, anunció su renuncia inmediata este mismo martes. Lo hizo vía Instagram, alegando presunta falta de transparencia y conflictos de interés en la preselección de las 30 semifinalistas.

Harfouch aseguró sentir “profunda confusión y preocupación” tras enterarse —mediante redes sociales— de que se había conformado un jurado improvisado para elegir a las 30 semifinalistas entre las 122 concursantes, sin la presencia de ninguno de los ocho jueces oficiales, incluido él mismo. Según dijo, los resultados de esa selección permanecen “en secreto”.

Harfouch denunció además que dicho jurado no oficial estaría compuesto por personas con “potenciales conflictos de interés”, debido a relaciones personales con algunas concursantes. “Ayer, después de informar al comité de Miss Universo de mi desaprobación respecto a esta selección preliminar —realizada sin la presencia de los ocho jueces oficiales, incluido yo—, se apresuraron a publicar una lista de nombres asociados con la selección en su página de Instagram, sin especificar el papel que desempeñaron estas personas, creando aún más confusión”, añadió.

Harfouch también reveló que sostuvo una “conversación irrespetuosa” con Raúl Rocha, presidente de Miss Universo, sobre la falta de transparencia en el proceso de votación. Como resultado, “decidí renunciar al jurado y negarme a ser parte de esta farsa. Tampoco interpretaré la música que compuse para el evento”, afirmó.

La organización del certamen se defiende

A través de su comunicado, la Organización Miss Universo desmintió las acusaciones.

El documento, difundido a través de Instagram, detalló que el nuevo jurado fue conformado para la categoría Beyond the Crown, que opera de manera independiente al concurso principal y se centra en temas de liderazgo, servicio, educación, salud e inclusión. Añadió, que esta no influye en la evaluación de candidatas para semifinales o finales. “Todas las evaluaciones del concurso siguen los protocolos establecidos, transparentes y supervisados de la organización”, recalcó.

Por su parte, reconoció la retirada de Harfuch como parte del jurado oficial del certamen y le prohibieron relacionarse con la marca. “Con efecto inmediato, se prohíbe al Sr. Harfuch utilizar, mostrar, hacer referencia o asociarse con cualquier marca comercial, marca de servicio, logotipo, título o propiedad registrada de Miss Universo, en cualquier formato, medio o comunicación, ya sea digital, escrita o verbal”, se lee en el comunicado.

Otra renuncia más

En medio de esta polémica, un segundo miembro del jurado principal anunció su renuncia. Se trata del exfutbolista y entrenador francés Claude Makélélé, quien dijo tener “imprevistos”.

“Es con profundo pesar que debo anunciar que no podré asistir al Miss Universo 2025 debido a motivos personales imprevistos. Esta fue una decisión difícil, ya que tengo a Miss Universo en la más alta estima. La plataforma expresa empoderamiento, diversidad y excelencia, valores que siempre he defendido a través de mi carrera”, manifestó el deportista.

La gala final de Miss Universo será este jueves 20 de noviembre (fecha de Ecuador), en su sede de Tailandia.