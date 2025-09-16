¡Otro logro de la ‘Bichota’!: Karol G será la primera mujer latina en encabezar el festival de Coachella

La cantante colombiana Karol G se convertirá en la primera mujer latina en liderar las actuaciones del Festival de Coachella, marcando un hito en su carrera musical.

El evento destaca su ascenso global y la creciente presencia latina en uno de los festivales más importantes del mundo, donde también actuarán Sabrina Carpenter y Justin Bieber.

El anuncio de Karol G que causó sorpresa

Coachella se llevará a cabo en dos fines de semana consecutivos, del 10 al 19 de abril de 2026, con un cartel que incluye a los artistas más destacados del momento.

A través de sus redes sociales, Karol G anunció que será headliner de las jornadas del domingo 11 y 19 de abril. «Coachella 2026, LA BICHOTA ES HEADLINER. Nos vemos en el desierto«, escribió la intérprete de ‘Tropicoqueta’.

Cabe recordar que en 2022, Karol G se presentó en Coachella con un espectáculo que rindió homenaje a Selena, Celia Cruz, Daddy Yankee y J Balvin.

Durante su actuación, usó un atuendo inspirado en la bandera colombiana para interpretar ‘Hips Don’t Lie’ de Shakira, y contó con invitados como DJ Tiesto y Becky G. El cierre con ‘Tusa’, uno de sus éxitos globales, consolidó su impacto.

Un festival musical con historia

Coachella, organizado anualmente desde 1999, ha evolucionado con el paso de los años, incorporando cada vez más diversidad musical.

Hasta hace unos años, la presencia de artistas latinos era limitada. Sin embargo, figuras como J Balvin marcaron precedentes al actuar en 2019 (13 y 20 de abril) y 2024 (14 y 21 de abril) como segundo headliner del domingo. Mientras que Bad Bunny fue el primer headliner latino en la historia del festival en 2023.

Peso Pluma y Becky G también han pasado por el mítico escenario de Coachella.

Hito como primera mujer latina

Así, Karol G se convertirá en la primera mujer latina y la primera colombiana en encabezar el domingo de Coachella, superando la marca de J Balvin como segundo headliner.

El festival, que combina música, arte y cultura, sigue abriendo espacio a la representación latina, con Karol G liderando la edición 2026. Su actuación se espera como un momento histórico, alineado con la tradición de Coachella de destacar presentaciones memorables.

Por otra parte, el reciente sábado, Karol G fue parte del concierto ‘Grace for the World’, realizado en Ciudad del Vaticano. La intérprete cantó junto a Andrea Bocelli y también en solitario, marcando otro logro de su carrera.

El ascenso de la ‘Bichota’ refleja su impacto global. Desde su nombramiento como Mujer del Año por Billboard Women In Music hasta su participación en shows históricos, la paisa consolida su carrera internacional.