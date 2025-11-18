Pabel Muñoz señala ausencia de proyectos estratégicos para la capital

Quito no ha recibido una gran obra del Gobierno Nacional desde 2017, situación que el alcalde Pabel Muñoz denuncia falta de obras del Gobierno Nacional en Quito. Señala como un abandono que afecta desarrollo y empleo.

El alcalde Pabel Muñoz cuestionó que, desde 2017, el Gobierno Nacional no ejecuta grandes obras de infraestructura en Quito, aun cuando la capital concentra una parte significativa de la población y requiere inversión estratégica para movilidad, educación, salud y seguridad.

Nueve años sin una obra estatal de gran escala

La última obra emblemática iniciada y concluida por un mismo gobierno en Quito fue la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera, cuya construcción comenzó en 2015 y se inauguró el 22 de mayo de 2017. Desde entonces, Quito no ha recibido una infraestructura estatal de gran magnitud ejecutada desde cero.

Aunque el Hospital IESS Quito Sur abrió sus puertas en 2017, su construcción inició en 2014 y se desarrolló durante la administración de Rafael Correa, por lo que no forma parte de nuevos proyectos iniciados por los gobiernos posteriores.

Los periodos presidenciales de Lenín Moreno, Guillermo Lasso y Daniel Noboa no han registrado obras emblemáticas nuevas para la capital, pese a anuncios públicos realizados en distintos momentos.

El impacto en el clima político según el Municipio

El alcalde Muñoz señaló que esta ausencia de inversión estatal influye en el ambiente político, especialmente tras los resultados del reciente referéndum y consulta popular, donde la ciudadanía votó NO a las cuatro preguntas impulsadas por el presidente Daniel Noboa.

A criterio del alcalde, el mensaje electoral podría relacionarse con la falta de atención del Gobierno a los gobiernos locales, incluida Quito.



“La ciudadanía quiteña, que votó favorablemente por el Presidente Noboa, hoy vota en contra de sus propuestas. ¿Tiene que ver con que no hay una sola obra del Gobierno Nacional en Quito? Este es un reclamo para generar inversión y trabajo”, afirmó.

Consecuencias económicas y sociales

Muñoz sostuvo que la falta de obras de gran escala afecta la dinámica económica de la ciudad y reduce oportunidades laborales para los jóvenes. Incluida la llamada generación ni-ni, que ni estudia ni trabaja.

Aseguró que la ausencia de proyectos estratégicos incide en la percepción de abandono hacia la capital. Además debilita la presencia del Gobierno Nacional.

El alcalde agregó que el rechazo electoral al Ejecutivo constituye un mensaje que debe interpretarse con seriedad: "Detrás de la derrota de la propuesta hay varios mensajes. No leerlos resulta inadecuado", indicó.

Proyectos municipales pendientes de respuesta estatal

Uno de los principales pendientes es la ampliación del Metro de Quito hasta La Ofelia. Para esto el Municipio requiere una garantía soberana que permita iniciar conversaciones con la banca multilateral.

El alcalde recordó que el 14 de septiembre de 2024 envió una comunicación al entonces ministro de Finanzas solicitando autorización para avanzar. Sin embargo, ha pasado más de un año sin recibir respuesta oficial.

Fiestas de Quito del 2024, el Presidente Noboa se comprometió públicamente a apoyar el proyecto, pero hasta la fecha el Municipio continúa a la espera.

Avances locales en contraste con la falta de respaldo

Mientras el Gobierno Nacional no impulsa nuevas obras, la ciudad avanza con proyectos propios como la planta de tratamiento de Calderón. Esta registra un 58 % de avance, y el intercambiador de Mariana de Jesús, que alcanzó el 60 %.

Estos proyectos municipales reflejan, según autoridades locales, el esfuerzo por mantener el desarrollo urbano a pesar de la falta de acompañamiento estatal.

El Municipio señaló que Quito requiere inversiones nacionales que se articulen con los proyectos locales para sostener su crecimiento.