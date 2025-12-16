Paciente esperó atención médica acostado en una vereda interna del Hospital del IESS en Portoviejo

Ayer, lunes 15 de diciembre, durante la mañana, un paciente permaneció por más de dos horas recostado en una vereda interna del Hospital del IESS de Portoviejo, a la espera de atención médica. La escena se produjo en medio de una concurrida presencia de personas del área de emergencias. Decenas de afiliados acudieron en busca de atención sin que el personal pudiera responder rápidamente a la demanda.

Según lo observado, la emergencia se encontraba colapsada. No había espacios disponibles, ya que todas las camas y camillas estaban ocupadas, se pudo conocer. Incluso se formaron filas para acceder al triaje, la primera zona donde se evalúa la gravedad de cada caso y se determina el nivel de prioridad de atención.

En ese contexto, un paciente que había sufrido un accidente solicitó una camilla para poder esperar. Manifestó que no resistía permanecer de pie, ni sentado, debido a su afectación física. Sin embargo, su pedido no pudo ser atendido, ya que no existía ninguna camilla disponible en ese momento.

Esperó bastante en el IESS de Portoviejo

Ante la falta de alternativas, el hombre optó por acostarse en la vereda del hospital mientras aguardaba ser atendido. La situación se desarrollaba paralelamente a los reclamos de otros afiliados del hospital el IESS en Portoviejo. En la casa de salud, los ciudadanos denunciaban que debían adquirir por su cuenta incluso medicamentos básicos para sus familiares.

Por su parte, médicos, enfermeras y personal de seguridad expresaron comprensión frente al malestar de los usuarios, pero solicitaron apoyo y paciencia. Aseguraron que no son responsables de la falta de insumos y que tampoco cuentan con la capacidad operativa para atender a un mayor número de pacientes.

Este hecho fue replicado por usuarios del IESS y otros ciudadanos, quienes replicaron en grupos de WhatsApp y publicaciones y estados de redes sociales. Estas generaron reacciones, mayormente de protesta, debido a que según exponen, la atención no es la adecuada y no se recibe las medicinas necesarias. También se solidarizaron con la persona afectada.

Hasta el momento las autoridades del hospital o del IESS no se han pronunciado al respecto. (37).