Hace 6 meses
Padre e hijo afectados por voraz incendio perdieron sus córneas; la madre fue sepultada en Navidad

Incendio originado en las conexiones de las luces navideñas devastó a toda una familia. La madre falleció, mientras que el padre y sus tres hijos están con pronóstico reservado.
Voraz incendio devastó a toda una familia portovejense.
Hoy es Navidad, pero para la familia Torres Zambrano todo es tragedia tras el incendio registrado en su hogar, el pasado 23 de diciembre. Mientras la madre, Narcisa Zambrano, fue sepultada este jueves, el padre y sus tres hijos luchan por sobrevivir.

La misa exequial de la reconocida estilista se ofició en la iglesia Virgen de Guadalupe, en la parroquia Santo Rostro de Jesús, ubicada en la calle 26 de Septiembre, de Portoviejo. Allí, decenas de personas se dieron cita en medio de un gran dolor.

Víctimas de incendio siguen luchando

La otra cara de esta tragedia es el estado crítico en que se encuentran el esposo y los tres hijos de la víctima mortal del incendio.
Ellos están en la Unidad de Cuidado Intensivos (UCI) del Hospital de Especialidades Portoviejo.

Según Andrea Cadena, vecina y comadre de la mujer fallecida, ellos están con pronóstico reservado. “Tienen quemaduras en el 23 % del cuerpo. Don Jorge, el esposo, perdió las dos córneas. Danny, uno de sus hijos, ya perdió una córnea y puede perder la otra. A la hija ayer le quitaron la intubación, pero se la colocaron otra vez porque se asfixiaba”, detalló Cadena.

Los cuatro tendrían sus órganos internos comprometidos por la inhalación de humo. Esto, según los resultados de la endoscopia que se les hizo, añadió la allegada.

Muestras de afecto y solidaridad

Por la magnitud de la tragedia, amigos y familiares realizan colectas para ayudar con los gastos médicos de las víctimas.

Los interesados en colaborar pueden realizar sus donaciones a la cuenta de ahorros número 2211586988 del Banco Pichincha, a nombre de César García.

Además, llevan adelante rifas y una campaña en GoFundMe, con el nombre Familia Torres. “Actualmente, el padre y los tres hijos se encuentran en estado crítico, hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos, intubados y luchando por sobrevivir”, se detalla en el sitio web.

Causas del trágico incendio

Según el informe del Cuerpo de Bomberos, el fuego inició en la sala de la vivienda, mientras la familia dormía en su interior.

El incendio fue ocasionado por un cortocircuito que se registró en la regleta donde estaban conectadas las luces del árbol de Navidad, reveló Willian Mera, subjefe del Cuerpo de Bomberos.

El caso ha desatado conmoción en la capital manabita. En redes sociales, diversas personas han enviado condolencias a la familia afectada. (13).

