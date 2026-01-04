COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Padre lleva consola de videojuegos a la sala de partos de un hospital de Las Vegas

Un video grabado en un hospital de Las Vegas muestra a un padre jugando videojuegos durante el parto, generando debate y reacciones diversas en redes sociales.
Un padre juega videojuegos en pleno parto y el video da la vuelta al mundo

Un video grabado recientemente en un hospital de Las Vegas, en el estado de Nevada, se volvió viral tras mostrar a un padre utilizando una consola de videojuegos en la sala de partos mientras su pareja daba a luz.

Las imágenes, difundidas en redes sociales a finales de diciembre, muestran a un joven instalado en el paritorio con una consola Xbox, una pantalla y auriculares, jugando videojuegos mientras se desarrolla el trabajo de parto. El video fue grabado por una persona presente en la sala y posteriormente compartido en plataformas digitales.

En la secuencia se observa que el padre permanece concentrado en el juego hasta que un profesional sanitario ingresa al paritorio con el recién nacido. En ese momento, el joven deja el mando, se levanta y toma al bebé por primera vez, mientras el médico lo felicita por el nacimiento.

El video fue publicado originalmente en la red social X (antes Twitter) por el usuario X, donde acumuló miles de visualizaciones en pocas horas y fue replicado en otras plataformas.

Contexto del caso y entorno hospitalario

El hecho ocurrió en un hospital no identificado públicamente de Las Vegas. Hasta el momento, no se ha informado de ninguna infracción a los protocolos médicos ni de sanciones por parte del centro de salud, ya que la grabación no muestra interferencias directas con la atención sanitaria.

Especialistas en salud recuerdan que la presencia del acompañante en el parto varía según el hospital y el país, y que las normas suelen centrarse en garantizar la seguridad de la madre y del recién nacido, así como un ambiente adecuado para el procedimiento médico.

No se ha precisado si el personal del hospital autorizó la instalación del equipo de videojuegos ni si el acompañante permaneció en todo momento fuera del área de intervención directa.

Reacciones en redes sociales

La difusión del video generó reacciones divididas en redes sociales. Algunos usuarios criticaron que el padre optara por jugar videojuegos durante un momento considerado trascendental, cuestionando su implicación emocional y su actitud durante el parto.

Otros usuarios, en cambio, señalaron que el trabajo de parto puede implicar largos periodos de espera y que el acompañante no siempre participa activamente durante todo el proceso. También se registraron comentarios en tono humorístico que calificaron la escena como inusual o surrealista.

El debate se extendió a foros y medios digitales, donde se discutieron los límites entre el ocio personal y la vivencia de acontecimientos familiares relevantes, sin que se haya identificado un consenso claro entre las opiniones expresadas.

Viralización y alcance del video

La grabación se convirtió en uno de los contenidos más compartidos de la semana en redes sociales, especialmente durante las fechas navideñas. Usuarios destacaron que el video podría convertirse en un recuerdo para el futuro, como parte del registro digital de su nacimiento del niño.

Hasta el cierre de esta nota, los protagonistas del video no han realizado declaraciones públicas, ni se ha confirmado la fecha exacta del nacimiento más allá de los días previos a su difusión en redes.

El caso continúa circulando en plataformas digitales como un ejemplo de cómo los hábitos tecnológicos actuales se integran incluso en momentos tradicionalmente considerados íntimos, generando debate social sin precedentes recientes.

