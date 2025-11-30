COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 5 meses
Ecuador
Gobierno

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

La Cancillería de Ecuador actualizó el listado de los países que no requieren visa a ecuatorianos y advirtió sobre publicaciones inexactas que circulan en redes.
El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La Cancillería de Ecuador publicó el listado oficial de países que no piden visa a ecuatorianos, un documento que detalla los destinos a los que los ciudadanos pueden ingresar con un pasaporte ordinario. La institución señaló que esta información se elaboró con datos diplomáticos actualizados y con acuerdos vigentes.

La entidad destacó que 47 naciones permiten el acceso sin visado a los viajeros ecuatorianos. Además, la cartera de Estado subrayó que los datos compartidos por fuentes no oficiales suelen contener errores que podrían afectar la planificación de un viaje internacional.

Advertencia sobre datos falsos

La Cancillería explicó que en redes sociales circulan listados que incluyen territorios sin reconocimiento como Estados soberanos, lo que induce a confusiones entre los usuarios. También mencionó que existen 22 países que exigen visa al momento de llegar, por lo que no deben considerarse parte de las opciones de ingreso libre.

Frente a estos riesgos, la institución insistió en que los viajeros consulten únicamente portales oficiales para evitar contratiempos migratorios, sanciones o negaciones de entrada al arribar a un país extranjero.

Requisitos pueden cambiar según cada país

La entidad recordó que las condiciones de ingreso podrían variar por decisiones migratorias internas, por lo que recomendó verificar siempre la vigencia de los permisos. Asimismo, pidió revisar la duración autorizada de estadía y los requisitos adicionales que algunas naciones solicitan.

La Cancillería señaló que ciertos destinos exigen certificados de vacunación, pruebas de solvencia económica u otros documentos de control fronterizo, por lo que la planificación anticipada evita inconvenientes antes de emprender un viaje internacional.

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos

País Requiere visa Tiempo de permanencia
Argentina No 90 días
Armenia No
Bahamas No 90 días
Barbados No 90 días
Belarús No 30 días
Belice No 30 días
Bolivia No 90 días
Brasil No 90 días
Chile No 90 días
China No 30 días
Colombia No 90 días
Corea del Sur No 90 días
Dominica No 21 días
El Salvador No 90 días
Emiratos Árabes Unidos No 90 días
Filipinas No 30 días
Granada No
Georgia No 90 días
Guyana No
Haití No
Honduras No 90 días
Indonesia No 30 días
Israel No 30 días
Jamaica No 30 días
Kazajistán No 30 días
Malasia No 30 días
Maldivas No 30 días
Marruecos No
Nicaragua No
Omán No 14 días
Palestina No
Panamá No 90 días
Paraguay No 90 días
Perú No 90 días
Catar No 30 días
República Dominicana No 30 días
Rusia No 90 días
San Vicente y las Granadinas No
San Cristóbal y Nieves No
Singapur No
Sudáfrica No 90 días
Surinam No
Tayikistán No 30 días
Türkiye (Turquía) No 90 días
Ucrania No 90 días
Uruguay No 90 días
Venezuela No 90 días

