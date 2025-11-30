Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos: Cancillería confirma listado oficial

La Cancillería de Ecuador publicó el listado oficial de países que no piden visa a ecuatorianos, un documento que detalla los destinos a los que los ciudadanos pueden ingresar con un pasaporte ordinario. La institución señaló que esta información se elaboró con datos diplomáticos actualizados y con acuerdos vigentes.

La entidad destacó que 47 naciones permiten el acceso sin visado a los viajeros ecuatorianos. Además, la cartera de Estado subrayó que los datos compartidos por fuentes no oficiales suelen contener errores que podrían afectar la planificación de un viaje internacional.

Advertencia sobre datos falsos

La Cancillería explicó que en redes sociales circulan listados que incluyen territorios sin reconocimiento como Estados soberanos, lo que induce a confusiones entre los usuarios. También mencionó que existen 22 países que exigen visa al momento de llegar, por lo que no deben considerarse parte de las opciones de ingreso libre.

Frente a estos riesgos, la institución insistió en que los viajeros consulten únicamente portales oficiales para evitar contratiempos migratorios, sanciones o negaciones de entrada al arribar a un país extranjero.

Requisitos pueden cambiar según cada país

La entidad recordó que las condiciones de ingreso podrían variar por decisiones migratorias internas, por lo que recomendó verificar siempre la vigencia de los permisos. Asimismo, pidió revisar la duración autorizada de estadía y los requisitos adicionales que algunas naciones solicitan.

La Cancillería señaló que ciertos destinos exigen certificados de vacunación, pruebas de solvencia económica u otros documentos de control fronterizo, por lo que la planificación anticipada evita inconvenientes antes de emprender un viaje internacional.

Estos son los países que no piden visa a los ecuatorianos