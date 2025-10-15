COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Deportes
La Tricolor

Pálido y tibio empate de Ecuador ante México como preparación para el Mundial de 2026

Ecuador continuará su preparación con dos amistosos más en noviembre. El jueves 13 se medirá ante Canadá, y el 18 enfrentará a Nueva Zelanda.
La selección de Ecuador se mide ante México en un partido amistoso en el Estadio Akron, de Guadalajara, México.
Un tibio empate se registró en Guadalajara. Ecuador realizó varios cambios. (Foto X La Tri)
La selección de Ecuador se mide ante México en un partido amistoso en el Estadio Akron, de Guadalajara, México.
Un tibio empate se registró en Guadalajara. Ecuador realizó varios cambios. (Foto X La Tri)

Ecuador empató 1-1 contra México en un partido amistoso disputado este martes en el estadio Akron, en Guadalajara. El encuentro formaba parte de la preparación de ambas selecciones para el Mundial de 2026. Germán Berterame abrió el marcador para México a los dos minutos, mientras que Jordy Alcívar igualó para Ecuador al minuto 18 desde el punto penal.  

El encuentro comenzó con intensidad. México aprovechó un error del ecuatoriano Pedro Vite para que Berterame, con un remate preciso, pusiera el 1-0 a los dos minutos. Ecuador reaccionó rápido y, tras una falta en el área mexicana, Alcívar convirtió el penal para equilibrar el marcador a los ocho minutos. Durante el primer tiempo, ambas selecciones mostraron dinamismo, pero en la segunda mitad el ritmo decayó.

Ecuador y México no se hicieron daño

Las defensas se impusieron, y ninguna selección logró generar claras ocasiones de gol.  El técnico de Ecuador, Sebastián Beccacece, realizó varios cambios en el segundo tiempo, buscando mayor profundidad ofensiva, pero las sustituciones no lograron desequilibrar el encuentro. México, por su parte, mantuvo un planteamiento conservador tras el empate, priorizando la solidez defensiva.

Este amistoso se enmarca en la preparación de ambas selecciones de cara al Mundial de 2026. Ecuador llegaba a este encuentro tras un empate 1-1 frente a Estados Unidos, donde Enner Valencia anotó el único gol tricolor, aunque evidenció problemas en la definición. México, en cambio, buscaba recuperarse tras una dura derrota por 4-0 ante Colombia en su anterior compromiso.

Dos amistosos más antes de terminar el año

Ecuador continuará su preparación con dos amistosos más en noviembre. El jueves 13 se medirá ante Canadá, y el 18 enfrentará a Nueva Zelanda, encuentros clave para afinar detalles tácticos antes del torneo mundialista. México también seguirá ajustando su esquema de cara a la cita global.

El empate en Guadalajara refleja el momento de transición de ambas selecciones, que buscan consolidar sus plantillas. El estadio Akron, con un aforo reducido debido al carácter amistoso del partido, fue testigo de un duelo equilibrado, donde los errores iniciales y la falta de contundencia marcaron el resultado final. Este resultado deja a Ecuador con la tarea de mejorar su efectividad ofensiva, mientras México intentará recuperar consistencia tras un irregular desempeño en sus últimos encuentros.  

