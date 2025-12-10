Palmeiras extiende contrato del entrenador Abel Ferreira hasta diciembre de 2027

Palmeiras anunció este miércoles 10 de diciembre de 2025 la extensión del contrato de su entrenador portugués Abel Ferreira, de 46 años, hasta diciembre de 2027. Con esto el ‘verdao’ busca consolidar la confianza institucional pese a la temporada 2025 sin trofeos.

Ferreira llegó al club en octubre de 2020 y ha dirigido más de 300 partidos, convirtiéndose en el técnico con mayor permanencia en el fútbol brasileño actual, un logro inusual en un contexto de alta rotación de entrenadores.

Bajo su mando, el equipo ha conquistado diez títulos, incluyendo dos Copas Libertadores en 2020 y 2021, dos Campeonatos Brasileirao en 2022 y 2023. Además de la Copa do Brasil en 2020, el Campeonato Paulista en 2022 y 2024, la Copa de Brasil en 2023 y la Supercopa do Brasil en 2023.

Desafíos de la temporada 2025

La campaña de 2025 representó el primer año sin títulos para Ferreira en Palmeiras. El equipo cayó en la final de la Copa Libertadores ante Flamengo por 1-0, cedió el Campeonato Brasileirão también al mismo rival y fue eliminado en octavos de la Copa do Brasil por Corinthians.

Además, perdió la final del Campeonato Paulista frente a Corinthians, aunque avanzó a cuartos de final en el Mundial de Clubes, donde fue derrotado por Chelsea por 2-1.

A pesar de estos resultados, la presidenta Leila Pereira expresó su respaldo en el comunicado oficial: “Abel no es solo el técnico más victorioso de nuestra historia, es un profesional competente y dedicado. No hay nadie más preparado para continuar este trabajo”.

El nuevo acuerdo mantiene los valores de salario y premios del contrato anterior, que vencía el 31 de diciembre de 2025. En el mismo no incluye cláusula de rescisión, destacando la relación de confianza mutua.

Declaraciones y perspectivas futuras

Ferreira, por su parte, enfatizó su identificación con el club: “Fui me identificando con los valores y principios del Palmeiras. Para mí, el Palmeiras es un estilo de vida y una forma de vivir y estar”.

El técnico agregó: “Perder es una cosa; ser un perdedor es otra. Este equipo perdió, pero no es un equipo perdedor. Estoy donde quieren que esté, donde quiero estar, donde me valorizan, y quiero ganar siempre”.

Respecto a la próxima temporada, Ferreira anticipó: “Tengo certeza de que las lecciones de 2025 nos ayudarán mucho a ganar en 2026. Una equipo como el Palmeiras solo se alimenta de títulos”.

Esta renovación se produce tras rechazos a ofertas de clubes como Nottingham Forest y Wolverhampton, según fuentes cercanas al club.

Fútbol brasileño

Palmeiras mantiene su posición como uno de los clubes más exitosos de Brasil, con 3 títulos de la Libertadores, impulsado por el modelo de gestión de Pereira desde 2021.

La continuidad de Ferreira refuerza el proyecto de desarrollo de talentos juveniles y estabilidad técnica. El club inicia así la planificación para 2026, con foco en el Brasileirao, la Copa de Brasil integrando refuerzos y ajustes en el plantel para recuperar el dominio.

Esta noticia genera expectativa entre la hinchada, que ve en Ferreira el artífice de una era de éxitos, posicionando al Palmeiras como favorito.