Panini anuncia el álbum oficial del Mundial 2026: será el más grande en la historia de la colección

La empresa Panini anunció el lanzamiento del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que estará disponible entre marzo y mayo de 2026. Esta edición incluirá 980 figuritas y 112 páginas. Será un formato récord motivado por la ampliación del torneo a 48 selecciones, con el objetivo de ofrecer a coleccionistas y aficionados la experiencia más completa en la historia de sus publicaciones.

Un álbum más grande para un Mundial más extenso

La Copa Mundial de 2026 marcará la primera edición con 48 selecciones, un cambio que obligó a Panini a rediseñar la estructura tradicional del álbum. La compañía confirmó que esta nueva edición será la más extensa desde que comenzó la colección en 1970.

El álbum contará con un total de 980 figuritas, entre estampas tradicionales, especiales y limitadas. Para alojarlas, se utilizarán 112 páginas, lo que representa un incremento notable frente a los álbumes anteriores, que rondaban entre 600 y 700 cromos en promedio.

Panini destacó que el diseño estuvo pensado en ofrecer una experiencia visual más completa, acorde al crecimiento del torneo y al interés global que genera cada Copa del Mundo.

Contenido por selección y secciones especiales

Cada una de las 48 selecciones tendrá una sección dedicada que incluirá 18 jugadores, escudo oficial, fotografía grupal y datos representativos del equipo.

El álbum también incorporará secciones exclusivas para ciudades sede, estadios oficiales, símbolos del torneo e imágenes destacadas de la organización del Mundial

La empresa detalló que esta edición busca ofrecer una mirada más amplia al evento, reflejando no solo a los equipos participantes, sino toda la estructura que rodea al certamen de 2026, que será organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá.

Sobres de figuritas y posibilidad de cromos especiales

Según Panini, los tradicionales sobres de figuritas conservarán el formato de siete estampas por sobre, aunque se incluirán opciones especiales de edición limitada. Estas piezas podrían incrementar el valor de reventa, la rareza y el atractivo del intercambio entre coleccionistas.

Los cromos especiales han sido una tendencia creciente en los últimos años, y Panini confirmó que continuarán en esta edición para reforzar la experiencia de colección y aumentar el nivel de competitividad para completar el álbum.

Dos versiones: tapa dura y tapa blanda

Panini también anunció la disponibilidad de dos versiones del álbum:

Tapa blanda , la edición clásica, más accesible y diseñada para el coleccionista tradicional.

, la edición clásica, más accesible y diseñada para el coleccionista tradicional. Tapa dura, una versión premium destinada a quienes desean conservar el álbum como un objeto de colección por largo tiempo.

Ambas versiones estarán disponibles en la misma ventana de lanzamiento, aunque algunos mercados ofrecerán preventas anticipadas, permitiendo reservar ejemplares antes del inicio de la distribución masiva.

Calendario de lanzamiento y preventas globales

El álbum llegará de manera oficial entre marzo y mayo de 2026, dependiendo del país y de los acuerdos de distribución. Panini señaló que algunos mercados de alto consumo, como Estados Unidos, México, Brasil y varios países europeos, podrían habilitar ventas anticipadas para responder a la alta demanda prevista.

La compañía estima que esta edición superará los niveles de interés observados en 2014, 2018 y 2022, cuando los álbumes experimentaron picos históricos de ventas.

Una tradición que trasciende generaciones

Más allá de la ampliación del torneo y los récords en número de figuritas, Panini subrayó que el lanzamiento mantiene viva una tradición que une a millones de aficionados alrededor del mundo.

El ritual de intercambiar cromos, completar páginas y seguir el avance de las selecciones ha sido una práctica constante entre niños, jóvenes y adultos durante más de cinco décadas.

El álbum del Mundial es considerado por muchos como el punto de partida emocional del torneo, pues permite vivir la expectativa mucho antes del primer partido.

Panini reafirma su liderazgo en coleccionables deportivos

Con este lanzamiento, Panini fortalece su posición como la marca líder en álbumes deportivos a nivel mundial. La compañía destacó que la edición 2026 refleja su capacidad de adaptarse a los cambios del formato del Mundial sin perder su esencia como ícono cultural y objeto de colección.

La empresa aseguró que, pese al crecimiento del fútbol digital y los productos coleccionables virtuales, la demanda por los álbumes físicos sigue aumentando, especialmente en continentes como América Latina y Europa.