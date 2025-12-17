Paralización en el SERCOP retrasa obras clave, incluidos cinco procesos del Complejo Ambiental de Quito

El Municipio de Quito alertó que 70 procesos de contratación siguen detenidos en el SERCOP, lo que retrasa obras y compromete servicios esenciales como la gestión de residuos.

El Municipio de Quito, a través de su alcalde Pabel Muñoz, informó el 16 de diciembre, en el Concejo Metropolitano, que 70 procesos de contratación permanecen detenidos en el SERCOP, lo que afecta obras y servicios estratégicos por falta de pronunciamiento oportuno.

Durante la sesión del Concejo Metropolitano, el alcalde Pabel Muñoz alertó sobre el impacto de la paralización de procesos en el Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP). Según indicó, varios son vitales para la ciudad.

La advertencia se realizó durante la presentación del estado del cubeto 11 del Relleno Sanitario de El Inga, donde la EMGIRS informó que cinco procesos detenidos retrasan el avance del nuevo Complejo Ambiental.

“El problema no son eventos festivos, son 70 procesos que afectan a la seguridad sanitaria”, señaló Muñoz. Añadió que la falta de respuestas compromete servicios básicos como el manejo de residuos.

Riesgo de emergencia y marco legal

El alcalde explicó que la Ley de Contratación Pública y su reglamento establecen un plazo de 15 días para que el SERCOP emita pronunciamiento. De no hacerlo, los procesos quedan habilitados.

Sin embargo, Muñoz advirtió que, ante la inacción operativa del sistema, el Municipio podría declarar una emergencia para continuar con las contrataciones, si se configura un riesgo real.

Aclaró que esta medida no responde a razones administrativas, sino a escenarios como que el cubeto 11 alcance su límite de capacidad.

Respuesta de EMGIRS y plan de contingencia

El gerente de EMGIRS, Santiago Andrade, ratificó que todas las observaciones fueron respondidas. Pese a ello, indicó que no existe contestación formal del SERCOP.

“No negamos el control, pero el tiempo ya es suficiente. Hemos enviado cinco insistencias sin respuesta”, afirmó Andrade ante el Concejo.

Frente a este escenario, EMGIRS activó un plan de contingencia, conocido por el Concejo, que permitirá extender la capacidad del cubeto 11 hasta diciembre de 2026 y readecuar el cubeto 10.

Proyecciones y continuidad operativa

Andrade informó que para 2027 se prevé construir una celda de transición con una vida útil de seis meses, con el objetivo de asegurar la disposición de residuos.

“La idea es dejar lista la celda emergente y un nuevo proceso con continuidad, para garantizar la disposición final hasta 2028”, explicó.

Estas acciones buscan mantener la operación mientras se destraban los procesos contractuales detenidos en el SERCOP.

Observaciones jurídicas y postura del Concejo

Desde el área jurídica de EMGIRS, Yessenia Venegas recordó que el artículo 432 del reglamento establece que, tras 15 días sin respuesta, la entidad queda habilitada.

No obstante, señaló que el sistema informático del SERCOP no ha levantado la suspensión, lo que impide avanzar. Añadió que se envió una nueva comunicación a la autoridad del SERCOP.

La concejala Diana Cruz indicó que los retrasos evidencian falta de seguridad jurídica y propuso una resolución para exhortar al SERCOP a habilitar los procesos.

Nuevo Complejo Ambiental

El Municipio informó que el nuevo Complejo Ambiental está en fase de prefactibilidad. Los estudios, pliegos y minuta contractual se prevén entre febrero y marzo de 2027.

El proyecto cuenta con financiamiento compartido: 51 % de cooperación internacional y el resto de la empresa de asistencia técnica, para dejar el proceso encaminado.