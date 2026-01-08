COMUNIDAD POR USD 1
Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Hace 6 meses
Seguridad
Nacional

Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

La Fiscalía expuso una reconstrucción detallada del crimen ocurrido en San Juan de Calderón, donde un adulto mayor murió tras una violenta agresión con arma blanca.
Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito
Pareja recibe prisión preventiva por el asesinato de un adulto mayor en el norte de Quito

Un juez de garantías penales ordenó prisión preventiva para Floralba Maribel M. y Kened Santiago R., procesados por su presunta participación en el asesinato de un adulto mayor, de 70 años, ocurrido en el norte de Quito. La decisión se adoptó tras la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, desarrollada la mañana del 7 de enero de 2026.

Durante la diligencia, Kened Santiago R., de 23 años, expresó palabras de arrepentimiento ante la autoridad judicial. La Fiscalía sostuvo que ambos habrían intervenido de forma directa en los hechos que terminaron con la muerte violenta de la víctima.

El cuerpo del adulto mayor fue hallado envuelto en una cobija dentro de la cajuela del taxi que conducía. El vehículo apareció abandonado la noche del 6 de enero en la avenida Manuel Córdova Galarza, en el norte de la capital.

Heridas graves a adulto mayor

El informe forense determinó que la víctima presentaba dos heridas mortales en el tórax, causadas por un arma blanca. Además, se evidenciaron hematomas en la cabeza y el rostro, compatibles con una agresión previa al asesinato.

La Fiscalía indicó que la víctima mantenía una relación sentimental anterior con Floralba Maribel M., y de la misma nació una niña de nueve años. Actualmente, la mujer convivía con Kened Santiago R. en una vivienda ubicada en San Juan de Calderón.

Según la teoría fiscal, en ese domicilio se produjo una discusión entre el joven y el adulto mayor. El enfrentamiento escaló hasta que Kened Santiago R. tomó un arma blanca y atacó a la víctima. Los hechos ocurrieron mientras la mujer se encontraba en otra habitación junto a su hija.

Informe policial

Tras la agresión, la pareja habría trasladado el cuerpo hasta el taxi con la intención de abandonarlo en la parroquia de Nono. Sin embargo, el automotor sufrió un desperfecto mecánico a la altura de Pusuquí.

De acuerdo con el parte policial, los procesados solicitaron ayuda a un transeúnte y luego a un vecino. Ambos testigos reconocieron a la pareja y confirmaron su presencia junto al vehículo la noche del asesinato.

Los testimonios señalan que, al mostrarse nerviosos, los sospechosos abordaron otro automóvil y dejaron el taxi abandonado con el cuerpo en su interior. Fiscalía añadió que, posteriormente, habrían intentado incinerar el cuchillo y otros indicios.

La pareja fue aprehendida este miércoles 7 de enero en San Juan de Calderón. El juez acogió los elementos de convicción presentados y dispuso la prisión preventiva. La instrucción fiscal se abrió por el delito de asesinato, tipificado en el artículo 140 del COIP, con un plazo de treinta días. (37).

