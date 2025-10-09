Paro nacional cumple 18 días: Feriado por el 9 de octubre inicia con cierres viales en al menos tres provincias

El paro nacional convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), ante la eliminación del subsidio del diésel, cumple 18 días este jueves 9 de octubre, cuando inicia el feriado de cuatro días por la Independencia de Guayaquil.

El pasado 2 de octubre, el presidente Daniel Noboa anunció la ampliación del feriado nacional con el objetivo es impulsar el turismo y dinamizar las economías locales.

El mandatario resolvió suspender, por única vez, la jornada laboral de este jueves para los sectores público y privado en todo el país, sumándose al asueto del viernes que establece la ley. Esto, en medio de las protestas sociales de agrupaciones indígenas, que ya dejan detenidos y pérdidas económicas.

Cierres viales en al menos tres provincias

Al inicio de esta jornada, los cierres viales que se mantienen por las protestas son los siguientes:

Chimborazo: Vía Riobamba – Cuenca. Cerrada por manifestaciones en el cantón Guamote sector Huagracorral; en Alausí Sectores Tixan, Charicando, Aypud y Pistishi; en el cantón Chunchi, sectores de Tolte e ingreso a Chunchi.

Imbabura: Vía Otavalo -Cotacachi; Ibarra – Imbaya – Urcuquí; Ibarra – Imbaya – Urcuqui; Antonio Ante-Ibarra; Otavalo-Gonzales Suárez; Zuleta-Rumipamba.

Pichincha: Quito – Cayambe; Quito – Guayllabamba; Tabacundo-Cajas.

Además hay cierres viales ajenos a las manifestaciones, como en Guayaquil por los eventos de conmemoración de su Independencia.

Paro nacional sigue: Indígenas amenazan con tomarse Ibarra

Ayer, cientos de comuneros de Otavalo, Cotacachi y Antonio Ante llegaron a la Gobernación de Imbabura, en el centro de Ibarra. Allí exigieron al Gobierno la derogación de la eliminación del subsidio al diésel y la liberación de detenidos durante el paro nacional.

Los manifestantes, liderados por la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi (Unorcac), amenazaron con tomarse Ibarra durante el feriado si no se atienden sus demandas.

La movilización se concentró en el sector Obelisco de Ibarra, donde los dirigentes, usando megáfonos, advirtieron con intensificar las protestas. “Si el Gobierno no da diálogo, nos tomamos Ibarra, cerramos todo”, afirmó un líder de Unorcac. Otro dirigente dijo a diario El Comercio: “Este es el primer aviso; si no ayudan a las comunidades, a la segunda venimos a desbaratar”.

Además, los comuneros expresaron su rechazo a la consulta popular y la Asamblea Constituyente propuestas por el Ejecutivo.

Liberaron a indígenas acusado de atacar la caravana de Daniel Noboa

Franklin Pichazaca, Jaime Guaman, José Guaman, María Chimbo y Luis Yupa, los cinco presuntos atacantes de la caravana en la que viajaba el presidente Daniel Noboa, en la provincia de Cañar, fueron liberados ayer tras una audiencia de flagrancia.

La fiscal Martha Villamarín solicitó la formulación de cargos por el delito de ataque o resistencia. Esto fue según el artículo 283 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Sin embargo, la jueza penal de Azogues, Erika Álvarez, determinó que las irregularidades en el procedimiento invalidaban la aprehensión.

«Su liberación representa un paso importante frente a la criminalización de la protesta social y reafirma que la lucha del pueblo es legítima y constitucional», expresó la Conaie en X al respecto. «Exigimos que cese la persecución y se atiendan las causas profundas de la crisis con soluciones políticas, no represivas», añadió la organización.

Durante la jornada de este jueves no se han reportado mayores altercados por el paro nacional.