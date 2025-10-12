COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Paro nacional: Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos

En la ciudad de Quito hay un fuerte despliegue militar y policial ante la marcha que se desarrolla contra el Gobierno Nacional.
Paro nacional Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos (2) (1)
Decenas de personas marchan hacia el parque El Arbolito de Quito.
Gabriela Yánez A.

Redacción ED.

Una marcha convocada por la Conaie y otras organizaciones sociales inició aproximadamente a las 11h00 en la ciudad de Quito, en el marco del día 21 del paro nacional contra la eliminación del subsidio del diésel.

Según se informó, el presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, convocó a la manifestación que pretende avanzar hasta el parque El Arbolito, al norte de la capital ecuatoriana.

Gases lacrimógenos al arranque de la marcha

La marcha pacífica inició en el sector del redondel de La Villaflora, en el sur de Quito. Sin embargo, apenas lo manifestantes comenzaron su trayecto se registró el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía.

Los manifestantes tomaron la calle El Corazón para avanzar al centro-norte y evadir la acción de la fuerza pública. Además, se reportan también la quema de neumáticos y el patrullaje de motorizados policiales y un vehículo antimotines.

Días atrás, el Gobierno de Daniel Noboa desplegó más de 7.000 policías y militares en puntos estratégicos de la ciudad. Esto, ante la advertencia de Vargas de tomarse la ciudad durante el presente feriado nacional.

Cierres viales en el día 21 de paro nacional

Los cierres viales se mantienen en varias ciudades de la Sierra de Ecuador. Mientras que en la Costa se confirmó la habilitación del 100% de las carreteras.

Las vías que están obstaculizadas por los manifestantes son las siguientes:

Pichincha

  • Guayllabamba – Calderón: Cerrada con resguardo policial.
  • Tabacundo – Cajas: por manifestaciones, cierre de vía por montículos de tierra en los sectores de la Virgen – Cajas Jurídico – Diablo Huma.
  • Cayambe – Cajas: por manifestaciones, cierre de vía por montículos de tierra en los sectores de: San Isidro del Cajas – la Florencia.

Imbabura

  • Vía Antonio Ante – Ibarra: cerrada a la altura del semáforo de Natabuela y San Roque.
  • Otavalo – Cotacachi: cerrada por manifestaciones en ambos sentidos de la E35 a la altura de Ilumán, Pinsaquí, Partidero de Cotacachi, Carabuela y Peguche.
  • Ibarra – Imbaya – Urcuquí: cerrada a la altura de Coñaquí Otavalo – Selva Alegre, ingreso a la vía Quiroga – Selva Alegre y a la altura de San Eloy Eje vial rural.
  • Pucahuaicu – San Antonio: vía cerrada por manifestaciones.
  • Otavalo – Gonzales Suárez: vía cerrada en el sector de Gonzales Suárez, San Rafael, Espejo, La Magdalena – por manifestantes
    Zuleta – Rumipamba vía a Ibarra – Olmedo / Cayambe: vía cerrada por manifestaciones a la altura del barrio San Francisco (Esperanza) y Puente de Rumipamba.

