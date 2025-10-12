Paro nacional: Marcha por la eliminación del subsidio del diésel inicia en Quito con gases lacrimógenos

Una marcha convocada por la Conaie y otras organizaciones sociales inició aproximadamente a las 11h00 en la ciudad de Quito, en el marco del día 21 del paro nacional contra la eliminación del subsidio del diésel.

Según se informó, el presidente de la organización indígena, Marlon Vargas, convocó a la manifestación que pretende avanzar hasta el parque El Arbolito, al norte de la capital ecuatoriana.

Gases lacrimógenos al arranque de la marcha

La marcha pacífica inició en el sector del redondel de La Villaflora, en el sur de Quito. Sin embargo, apenas lo manifestantes comenzaron su trayecto se registró el lanzamiento de gases lacrimógenos por parte de la Policía.

Los manifestantes tomaron la calle El Corazón para avanzar al centro-norte y evadir la acción de la fuerza pública. Además, se reportan también la quema de neumáticos y el patrullaje de motorizados policiales y un vehículo antimotines.

Días atrás, el Gobierno de Daniel Noboa desplegó más de 7.000 policías y militares en puntos estratégicos de la ciudad. Esto, ante la advertencia de Vargas de tomarse la ciudad durante el presente feriado nacional.

Cierres viales en el día 21 de paro nacional

Los cierres viales se mantienen en varias ciudades de la Sierra de Ecuador. Mientras que en la Costa se confirmó la habilitación del 100% de las carreteras.

Las vías que están obstaculizadas por los manifestantes son las siguientes:

Pichincha

Guayllabamba – Calderón: Cerrada con resguardo policial.

Tabacundo – Cajas: por manifestaciones, cierre de vía por montículos de tierra en los sectores de la Virgen – Cajas Jurídico – Diablo Huma.

Cayambe – Cajas: por manifestaciones, cierre de vía por montículos de tierra en los sectores de: San Isidro del Cajas – la Florencia.

Imbabura