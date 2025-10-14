COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Sociedad

Paro nacional: Reportan fuertes enfrentamientos en Otavalo y seis personas detenidas

El paro nacional en Ecuador llega a 23 días con una escalada de violencia en Otavalo. Se reportan enfrentamientos entre ciudadanos a favor y en contra de las manifestaciones.
La mañana de este martes, 14 de octubre de 2025, la violencia ha escalado en las manifestaciones por el paro nacional que ya suma 23 días en Ecuador.

Según se informó, en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura, se registran fuertes enfrentamientos entre manifestantes y agentes policiales y militares.

Hay detenidos por el paro nacional en Otavalo

Los uniformados usan bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes que han llegado desde diferentes barrios y comunidades. Además, los enfrentamientos se dan también entre ciudadanos que defienden el paro nacional y otros que respaldan al Gobierno.

Videos en redes sociales muestran que la ciudad está cubierta por una nube de gases lacrimógenos y humo de las llantas quemadas por los manifestantes. Estos se puede divisar desde diversos sectores.

Además, se escuchan estruendos de las bombas lacrimógenas que son lanzadas por la fuerza pública, voladores detonados por manifestantes y los gritos de ciudadanos.

El ministro del Interior, John Reimberg, informó que hay seis detenidos en Imbabura en las primeras horas de este martes.

Enfrentamientos se dan tras arribo de convoy humanitario

La mañana de este martes arribó a Otavalo el convoy humanitario que ayer salió desde Quito, apoyado por mil agentes policiales y militares.

Reimberg aseguró que en el trayecto hubo agresiones por parte de los manifestantes, por lo que policías y militares hicieron uso de la fuerza. «Tenemos a Fuerzas Armadas y Policía trabajando constantemente… y nada va a parar hasta que logremos el objetivo. Aquí vamos a estar todo el tiempo que sea necesario. Vamos a quedarnos hasta que todo vuelva a la normalidad. Imbabura no está solo, estamos como Gobierno y 10 instituciones públicas trabajando», dijo.

Además, durante la madrugada se confirmó que el convoy fue atacado por manifestantes.

Policía herido durante ataque a convoy

El convoy militar y policial salió a las 03h00 de este martes de regreso a Otavalo para entregar productos de primera necesidad, alimentos, medicinas, oxígeno y gas.

Medios nacionales informaron que, en el camino, manifestantes atacaron con piedras y palos al convoy y vehículos oficiales. Mientras que los uniformados intentaron dispersar la movilización con gases lacrimógenos.

Este hecho dejó varios buses de las Fuerzas Armadas y Policía con vidrios rotos. Así como a un agente policial herido.

Cabe presenciar que esta caravana humanitaria salió ayer desde Quito, para llevar ayuda a ciudades como Ibarra, epicentro del paro nacional. Estaba integrada por vehículos tácticos, blindados, buses del Ejército, de la Policía y ambulancias.

