COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 4 meses
Ecuador
Gobierno

Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad

El Ministerio de Trabajo autoriza acuerdos de vacaciones o recuperación de horas ante el paro nacional que afecta la movilidad en Ecuador.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad
Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad. Foto: API
Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad
Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad. Foto: API

Redacción

Redacción ED.

Redacción

Redacción ED.

redacc@lamarea.ec

El Ministerio de Trabajo dio a conocer que los empleadores y trabajadores podrán acordar vacaciones o recuperar horas ante las restricciones por el paro nacional que hoy 12 de octubre ya suma 21 días. La disposición busca garantizar la continuidad laboral y evitar conflictos en el cumplimiento de las jornadas, especialmente en zonas donde la movilidad se ha visto afectada por bloqueos o manifestaciones.

Según el pronunciamiento oficial, los acuerdos deberán realizarse por mutuo consentimiento, en conformidad con la normativa vigente. El Ministerio enfatizó que esta medida tiene carácter temporal y preventivo, y no implica la afectación de derechos adquiridos por los trabajadores. Además, reiteró la importancia del diálogo transparente entre las partes para mantener un entorno laboral estable pese al contexto nacional.

Se busca preservar derechos y estabilidad laboral

La autoridad laboral precisó que estas decisiones se amparan en el principio de buena fe, que rige las relaciones de trabajo en el país. De este modo, se exhorta a empleadores y empleados a sostener una comunicación constante que permita acordar alternativas sin perjuicio económico ni legal. La medida, aclaró la cartera de Estado, pretende evitar sanciones injustificadas o la suspensión de sueldos por causas externas a la voluntad de las partes.

En su comunicado, el Ministerio sostuvo que la medida se aplica tanto en el sector público como en el privado, debido a que los efectos del paro se extienden en todo el territorio nacional. Las autoridades remarcaron que los acuerdos deben formalizarse de manera documentada y conforme a lo establecido en el Código del Trabajo, con el fin de proteger la validez de los compromisos asumidos entre empleador y trabajador.

Formal document titled Comunicado from Ministerio del Trabajo, dated Quito 30 de mayo de 2025. It details labor policy on vacations amid unforeseen events, preservation of worker rights, and calls for transparent communication. Includes official logos like Ecuador Impulsa at the bottom. Text is in Spanish, structured with paragraphs explaining circumstances, normative references, and exhortations to parties involved.
Comunicado del Ministerio de Trabajo. @MinTrabajoEc

Las protestas se han prolongado en diferentes puntos del país

La decisión del Ministerio se anunció en medio del paro que ha generado limitaciones de transporte, interrupciones en la cadena productiva y ausentismo laboral en varias provincias. Según reportes ciudadanos, las movilizaciones han dificultado el traslado de empleados hacia sus lugares de trabajo.

Mientras las manifestaciones continúan, las instituciones gubernamentales instaron a priorizar la seguridad de los trabajadores y evitar desplazamientos en zonas de riesgo. En ese sentido, la cartera de Trabajo reiteró que el objetivo principal es preservar la estabilidad laboral y mantener el equilibrio de las relaciones laborales. Esto ante circunstancias imprevistas que limitan la movilidad y el desarrollo normal de las actividades económicas. (MV).

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento asesinato en Estancia Vieja: un hombre fue acribillado durante partido de fútbol

Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad

El manabita Eitel Zambrano, nuevo director nacional de CREO: «Orientamos a nuestras bases a sufragar por el Sí»

Portoviejo: Balacera en Los Cerezos deja víctimas mortales y varios heridos

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento asesinato en Estancia Vieja: un hombre fue acribillado durante partido de fútbol

Paro nacional: Trabajadores podrán acordar vacaciones por dificultades de movilidad

El manabita Eitel Zambrano, nuevo director nacional de CREO: «Orientamos a nuestras bases a sufragar por el Sí»

Portoviejo: Balacera en Los Cerezos deja víctimas mortales y varios heridos

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Violento asesinato en Estancia Vieja: un hombre fue acribillado durante partido de fútbol

El manabita Eitel Zambrano, nuevo director nacional de CREO: «Orientamos a nuestras bases a sufragar por el Sí»

Portoviejo: Balacera en Los Cerezos deja víctimas mortales y varios heridos

El cantante urbano Zion ya salió del hospital, pero necesita varias cirugías

Gigantesco incendio consume al menos 100 viviendas en una zona suburbana de Lima, Perú

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

> Historia

> Código de Ética

> Políticas de Privacidad

> Términos y condiciones

> Derecho a Réplica

> Contáctenos

Teléfono: +593 52 933 777

redacc@lamarea.ec

> Contactos de Publicidad

> Mediakit

SOLICITAR RECTIFICACIÓN

Miembros de: AEDEP | SIP | CCREA | AER

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio,

de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

© Derechos reservados 2025 El Diario. Queda prohibida la reproducción total o parcial, por cualquier medio, de todos los contenidos sin autorización expresa de EL DIARIO EDIASA S.A.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO