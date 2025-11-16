COMUNIDAD POR USD 1
Ecuador
Política

Participación en el referéndum y consulta popular 2025 superó el 80%

La presidenta del CNE, Diana Atamaint, confirmó una participación superior al 80% y anunció que los primeros resultados del referéndum y consulta popular 2025 se presentarán desde las 19:00 de este domingo 16 de noviembre.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, durante el anuncio de la participación del referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, informó que la participación del referéndum y consulta popular 2025 superó el 80% en Ecuador. Foto: Consejo Nacional Electoral.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, durante el anuncio de la participación del referéndum y consulta popular 2025 en Ecuador.
Diana Atamaint, presidenta del CNE, informó que la participación del referéndum y consulta popular 2025 superó el 80% en Ecuador. Foto: Consejo Nacional Electoral.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La participación en el referéndum y consulta popular 2025 alcanzó más del 80%, según informó la presidenta del CNE, Diana Atamaint, tras el cierre de las urnas. Además, indicó que el proceso avanzó con normalidad y con fuerte presencia de delegados de organizaciones políticas y observadores internacionales.

El CNE detalló que las Juntas Receptoras del Voto iniciaron el escrutinio público inmediatamente después del cierre, un proceso obligatorio que se desarrolla con transparencia y bajo normas estrictas, informó el organismo electoral.

Instalación de Juntas Electorales y primeros resultados oficiales

Atamaint explicó que las 24 Juntas Provinciales Electorales continúan en sesión permanente para procesar los votos del referéndum y consulta popular 2025. También informó que los primeros votos que se procesarán corresponden a personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria y del programa Voto en Casa, un segmento prioritario dentro del proceso.

En su balance, destacó que “en el exterior, la votación del referéndum y consulta popular concluyó en 47 zonas electorales. Sin embargo, en 46 zonas restantes la jornada continúa y está previsto que finalice a las 19:00″.

El CNE anunció que divulgará los primeros resultados oficiales del referéndum y consulta popular 2025 a partir de las 19:00 de este domingo 16 de noviembre. La entidad aseguró que el procesamiento avanza sin interrupciones y bajo supervisión continua.

Más de 13 millones de ecuatorianos habilitados en el referéndum y consulta popular 2025

Más de 13,9 millones de ecuatorianos participaron en este proceso histórico que definirá temas sensibles como bases militares extranjeras, financiamiento partidista, número de asambleístas y la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

Las autoridades recordaron la importancia de la participación ciudadana en decisiones de alto impacto político, social y económico.

Seguridad en recintos electorales

En Manabí, militares y policías resguardaron los recintos durante toda la jornada del referéndum y consulta popular 2025. Las autoridades confirmaron que no se registraron incidentes que alteraran el orden público.

Además, la Ley Seca, vigente desde el 14 de noviembre, se controló con rigor en mercados, tiendas y espacios públicos para garantizar una jornada pacífica.

