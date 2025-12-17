“Pasan de joda en joda, con mujeres y de farra”; Antonio Álvarez responde con dureza al reclamo salarial del plantel de Barcelona SC

La tensión institucional en Barcelona Sporting Club escaló este miércoles luego de que su presidente, Antonio Alvarez, emitiera una extensa y frontal respuesta al comunicado del plantel profesional, que denunció atrasos salariales y decidió suspender entrenamientos como medida de presión. El reclamo de los futbolistas también se hizo este mismo miércoles.

Alvarez negó que el reclamo represente a todo el grupo y apuntó directamente contra una “pequeña minoría” de jugadores. Según su versión, ese grupo ejerce presión interna y lidera decisiones que afectan al club en un momento deportivo clave.

El dirigente sostuvo que los problemas no responden únicamente a atrasos económicos. Señaló conductas reiteradas fuera de la cancha y acusó falta de profesionalismo durante la temporada, incluso en partidos determinantes del calendario nacional e internacional.

Alvarez no se guardó nada

Recordó derrotas recientes que, a su criterio, evidenciaron una desconexión entre el rendimiento deportivo y las condiciones contractuales. En ese contexto, cuestionó que futbolistas con salarios elevados aleguen afectación económica por retrasos de algunos meses. “El líder que maneja ese comunicado gana $40.000 mensuales y ellos saben (pero ustedes no). En el fútbol se cobra hasta el último centavo, si no el equipo baja de categoría, así como pasó a El Nacional y Deportivo Quito”, señaló.

Alvarez aseguró que la directiva propuso priorizar el pago a jugadores con ingresos más bajos. Dijo que esa alternativa no tuvo respaldo dentro del vestuario, lo que profundizó la ruptura entre dirigencia y referentes del equipo. “Eso que dicen que amor por los colores es pura boca, el amor que tienen es por el color verde, la plata, y hablo de la minoría que maneja ese comunicado, no de todos, son 7”, afirmó.

También comparó la situación con el plantel femenino del club. Indicó que, pese a enfrentar atrasos similares, no adoptaron medidas de fuerza ni suspendieron actividades, y defendió ese comportamiento como un ejemplo de compromiso institucional.

El presidente fue más allá y reveló cifras salariales de algunos líderes del grupo que firmó el comunicado. Argumentó que, en el fútbol profesional, los compromisos contractuales deben cumplirse, pero sin afectar la estabilidad deportiva del club. Cuestionó además el uso de personal administrativo y de apoyo como argumento comunicacional. Aseguró que esos trabajadores se encuentran prácticamente al día y con condiciones laborales estables.

Anunció una ‘limpia’

Antonio Alvarez relató que convocó a los jugadores a una reunión para resolver el conflicto. Dijo que el encuentro se postergó varias veces y finalmente no se concretó, pese a que existía la intención de efectuar pagos inmediatos. Según el directivo, el reclamo se produjo tras un retraso de apenas dos días respecto al último acuerdo de pago. Consideró desproporcionada la reacción y afirmó que el club cumplirá con quienes decidan continuar.

El presidente de Barcelona SC anunció que los jugadores que opten por marcharse deberán cobrar sus valores a través de los mecanismos de la FEF. Dio por cerrado el conflicto bajo esos términos. “Se irán 10 jugadores, algunos de ellos que ganan sueldo a vaca y llegan borrachos y se van acostar al departamento médico”, aseveró.

En lo deportivo, confirmó que Barcelona SC podría afrontar el último partido del torneo con juveniles. Aseguró que el club no cederá ante presiones y que iniciará una “refundación” basada en disciplina y planificación. Alvarez adelantó que el proyecto 2026 priorizará futbolistas jóvenes y decisiones técnicas. Recalcó que el club está por encima de dirigentes y jugadores.

Barcelona SC enfrentará a Independiente del Valle este domingo por la última fecha del hexagonal final. El duelo define un cupo directo a la Copa Libertadores 2026 y el subcampeonato del torneo ante el campeón anticipado IDV.