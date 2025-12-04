COMUNIDAD POR USD 1
Espectáculos
FARÁNDULA

Paty Cantú enfrenta acusaciones por prendas no devueltas tras su boda con Christian Vázquez

La cantante mexicana Paty Cantú atraviesa una nueva controversia después de su boda, luego de que la marca Bernarda reclamara prendas no devueltas y un acuerdo incumplido en redes.
Paty Cantú en polémica por prendas usadas tras su boda en Puerto Vallarta.
Paty Cantú enfrenta acusaciones de la marca Bernarda por incumplir un acuerdo. Foto: IG patycantu.
Paty Cantú en polémica por prendas usadas tras su boda en Puerto Vallarta.
Paty Cantú enfrenta acusaciones de la marca Bernarda por incumplir un acuerdo. Foto: IG patycantu.

El Diario

Redacción ED.

El Diario

Redacción ED.

sebastianpencas@gmail.com

La boda de Paty Cantú, realizada el 29 de noviembre en Puerto Vallarta, México, captó atención por su lujo y por el estilo inesperado que la artista mostró durante la celebración. El evento incluyó un menú inspirado en cocina mexicana contemporánea y tres cambios de vestuario que destacaron por su originalidad en una ceremonia llena de detalles exclusivos.

La cantante sorprendió con un vestido de novia verde de seda que combinó con el traje del actor Christian Vázquez, lo que generó comentarios positivos en redes. Sin embargo, la celebración cambió de tono, porque la diseñadora Paola Hinojos, creadora de la marca Bernarda, aseguró que Paty Cantú no regresó varias prendas que utilizó durante la boda.

Bernarda reclama un acuerdo incumplido por parte de Paty Cantú

Según la revista TVNotas, ambas partes acordaron que Cantú recibiría varias piezas como obsequio siempre que mencionara a la marca en cada publicación relacionada. El trato incluía etiquetar a Bernarda en redes sociales como forma de reconocimiento por las prendas entregadas.

Sin embargo, fuentes cercanas a la firma señalaron que la artista utilizó las piezas sin cumplir la mención pactada. Además, habría dejado de responder los mensajes posteriores al evento, situación que generó disgusto en el equipo creativo y tensó la relación con la diseñadora.

Detalles del acuerdo previo entre la cantante y la marca

Una fuente vinculada a Bernarda explicó que Paty Cantú recibió dos alternativas antes de la boda. La primera contemplaba la compra de las prendas a un precio especial sin necesidad de promocionar la marca. La segunda incluía recibirlas sin costo, pero con la condición de mencionarlas públicamente. La cantante eligió la segunda opción según TVNotas.

El vestido de novia utilizado por Cantú todavía genera dudas dentro de Bernarda, porque no existe claridad sobre si formaba parte del acuerdo. Hasta ahora, la artista no ha ofrecido declaraciones públicas sobre estas acusaciones ni ha respondido en redes sociales.

La celebración en Puerto Vallarta reunió a familiares y amigos

La ceremonia reunió a familiares y amigos cercanos en un ambiente íntimo que resaltó por sus elementos personalizados. La pareja compartió momentos emotivos y posó para fotografías que circularon rápidamente en plataformas digitales, lo que multiplicó el interés mediático alrededor del enlace.

Mientras tanto, la polémica sigue creciendo alrededor de Paty Cantú, porque el silencio de la cantante incrementa las dudas y abre espacio para nuevas reacciones de la marca Bernarda. La discusión continúa en redes, donde seguidores debaten sobre el acuerdo mencionado por la diseñadora.

